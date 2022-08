Két hét múlva fontos nap lesz Brüsszelben a magyar jogállamiság ügyében

Két hét múlva az Európai Parlament (EP) plenáris ülés keretein belül fogja megtárgyalni a magyar jogállamiság elmúlt négy évéről szóló jelentést, amelyről szavazni is fog - írja a HVG. Ugyanezen a napon Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke évértékelő beszédet tart az EP előtt.

Az EP honlapján közölt információk alapján szeptember 14-én fogják megtárgyalni a magyar jogállamiság helyzetéről szóló jelentést.

A szóban forgó jelentés többek közt arra kéri a Bizottságot, hogy ne fogadja el a magyar helyreállítási tervet, amíg Budapest nem teljesíti európai szemeszterre vonatkozó valamennyi ajánlást. Javasolják, hogy vonják meg azon kohéziós programok finanszírozását, amelyek visszaélésekhez, vagy a jogállamiság sérüléséhez vezetnek, illetve a már érvényben lévő szabályok szigorúbb alkalmazását szorgalmazzák.

Az nem kétséges, hogy az EP jóváhagyja a Magyarországról szóló jelentést, a kérdés inkább az, hogy mekkora arányban.

Hiszen magát az EP szakbizottsági állásfoglalást– amely előkészítette a plenáris ülésre a jelentést – már július 13-án igen nagy többséggel, 47 igen, 10 nem és 2 tartózkodás mellett fogadták el.

A jelentés még az elfogadása esetén is pusztán egy politikai nyilatkozatnak fog minősülni, amely nem bír kötelező érvénnyel a Bizottságra vagy a tagállamokra nézve.

Az időzítés azonban kulcsfontosságú, hiszen a plenáris ülés előtt tartja meg szokásos évértékelő beszédét Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Az EP a Bizottsággal politikai nyomásgyakorlásra is felhasználhatja a jelentést, amely a Brüsszel és a magyar kormány között jelenleg is zajló egyeztetési folyamatra is hatással bírhat. Az EP-ben ugyanis az utóbbi időben rég nem látott többség alakult ki a jogállamiság kérdését illetően.

Címlapkép forrása: Thierry Tronnel/Sygma via Getty Images