Nem mindennapi látványban lesz részük a finneknek az Ukrajnában zajló háború miatt

A lezárandó autópályát eredetileg is úgy tervezték, hogy háborús időkben tartalék kifutópályaként is használható legyen. Az elmúlt hónapokban Helsinki jelentősen növelte a katonai készültségét, illetve tárgyalások folynak az állam NATO-tagságáról is. A fegyveres készülődés kiváltó oka Oroszország február 24-ikén megindított ukrajnai ínváziója.

A légierő rendszeresen gyakorolja a hazai bázisokon kívüli helyeken történő le- és felszállást, hogy a hadvezetés szükség esetén gyorsan szét tudja szórni a repülőgépeket az országban

- áll a finn légierő akadémiájának közleményében.

Finnország a második világháború óta készül egy esetleges újabb orosz invázióra. Az országban több, mint egy tucat az ország autópályáin kialakított vészleszállópálya van. Ezeket főként az 1960-as és 1970-es években hozták létre.

A mostani eset azért különleges, mert a védelmi erők évtizedek óta nem gyakorolnak a déli-északi főútvonalon, mert az komoly fennakadásokat okoz a közlekedés számára.

A dél-finnországi E75-ös autópálya 4,5 kilométeres szakaszán naponta mintegy 7000 autó halad át, a kerülő út pedig legalább egy órás.

A szeptember utolsó hetében lezajló hadgyakorlaton a finn F/A-18 Hornet vadászrepülőgépek, régebbi Hawk Mk 51 kiképzőgépek és más katonai repülőgépek vesznek részt.

Címlapkép forrása: WikiCommons