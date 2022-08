Szövetséget kötöttek és fegyvert ragadtak Putyin esküdt ellenségei

A szervezetek képviselői Kijev körül találkoztak, ahol hivatalosan is aláírták az együttműködést szavatoló dokumentumokat. Azt egyelőre nem tudni, hogy pontosan az írás mit tartalmazott.

A Szabad Oroszország Légió egy ukrán irányítás alatt álló, oroszokkal feltöltött fegyveres szervezet, amely az invázió kezdete után jött létre és valamekkora oroszországi támogatással is rendelkezik. A Nemzeti Köztársasági Hadsereg egy nyíltan Putyinellenes „gerillamozgalom,” melyet a Kreml terrorszervezetként tart nyilván. Ez a csoport vállalta magára a Darja Dugina életét követelő autóbombás merényletet is. Az Orosz Önkéntes Hadtest munkásságáról nem sokat tudni, vélhetően ez is egy Ukrajnát segítő fegyveres szervezet.

Today the Kyiv Post witnessed the signing of a ‘Declaration of Cooperation’ between the Freedom of Russia Legion, Russian Volunteer Corps (RDC), & the National Republican Army, who recently claimed responsibility for the assassination of Darya Dugina. Full story out this evening. pic.twitter.com/qWy4lrudFY