Úgy néz ki, az EU nem fogja teljesíteni Zelenszkij legújabb kérését

Közös nyilatkozatot adott ki Olaf Scholz német kancellár, illetve Emmanuel Macron francia elnök, melyben ellenzik az Ukrajna által áhított, következő szankció lépést, az orosz turistavízumok kiadásának teljes felfüggesztését – írja a Reuters.

A két legerősebb EU-s hatalom vezetője elsősorban arra hivatkozik, hogy annak, hogy az oroszok Európában járnak és működőképes demokráciák hétköznapjait tapasztalják, „transzformatív ereje lehet.”

Nemrég Hadja Lahbib, Belgium külügyminisztere is azt mondta: országa nem támogatja az orosz lakosság elleni intézkedést, mivel az diszkrimatív lenne és olyan embereket is érintene, akik akár a háború ellenzői is lehetnek.

Ma Szijjártó Péter, magyar külgazdasági- és külügyminiszter is azt mondta: ő személyesen is felszólalt az EU-s vízumtilalom ellen, jó eséllyel az összeurópai konszenzus hiánya miatt ezért az unió nem fog ilyet kötelező jelleggel bevezetni.

A kijevi kormány arra hivatkozva kérte az elmúlt hetekben többször is az EU-s vízumtilalom bevezetését, hogy szerintük az orosz lakosság többsége támogatja a háborút, Vlagyimir Putyin kormányát és „nem tisztelik a nemzetközi határokat” sem.