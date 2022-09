Bejelentették az oroszok: megfogták a váratlan ukrán ellentámadást

Az orosz hadsereg visszaverte az ukrán fegyveres erők arra irányuló kísérletét, hogy körülzárják Balakliját - jelentette ki Vitalij Gancsev, Harkiv megye orosz részről kinevezett katonai-polgári közigazgatásának vezetője csütörtökön a Rosszija 24 hírtelevízióban az MTI beszámolója szerint.

"Balaklija térségében az ukrán fegyveres erők kísérletet tettek arra, hogy elfoglalják a várost, hogy gyűrűbe zárják, de csak annyit értek el, hogy egy kicsit meghajlították a védelmi vonalat, majd ismét visszaszorították őket" - mondta a tisztségviselő.

Gancsev szerint "a városban minden rendben van, a város él, de állandó bombázás alatt áll. Közölte, hogy Kupjanszkból és a Kupjanszki járásból evakuálják a nőket és a gyerekeket, mert a várost és környékét folyamatos ukrán rakétatámadások érik. A tisztségviselő szerint az ukrán hadsereg "súlyos anyagi és erkölcsi károkat" okozott a lakosságnak.

Ukrán források ezzel teljesen ellentétes hírekről számolnak be: egyes híresztelések szerint teljesen körbe zárták Balaklija városát, míg mások szerint már el is foglalták azt, miután az orosz haderő elmenekült a térségből. Korábban az orosz védelmi minisztérium többször kijelentette azt is, hogy a herszoni ellentámadást is visszaverték, de hiteles megerősítés még erre sem érkezett.