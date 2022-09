A Kreml várja a nyugati turistákat Oroszországba

Moszkva a saját érdekeinek megfelelő választ fog adni az uniós vízumkorlátozásokra, és ezek a lépések nem mindig lesznek tükörintézkedések – jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő újságíróknak pénteken Moszkvában.

Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is várja a turistákat a nyugati országokból, akik így saját szemükkel láthatják majd, hogy számos hazugságot terjesztenek nekik Oroszországról.

Nekünk az az érdekünk, hogy a turisták jöjjenek hozzánk azokból az országokból is, amelyeket mi barátságtalannak nevezünk. Miért is ne? Végül is az embereknek látniuk kell az országunkat, és meg kell érteniük, hogy amit a saját országukban néznek és látnak a mi országunkról, az hazugság. De ezt csak úgy tudjuk elmagyarázni nekik, ha meghívjuk őket ide

– mondta.

Peszkov külön felhívta a figyelmet az orosz diplomatákkal és a nemzetközi rendezvények orosz résztvevőivel szembeni „nem megfelelő magatartásra”. Mint mondta, ezen a téren Moszkva tükörválaszt fog adni a kölcsönösség elvének megfelelően, amely a diplomáciai kapcsolatok sarokköve.

A szóvivő arra reagált, hogy Európai Unió Tanácsa pénteken határozatot fogadott el az EU és Oroszország közötti vízumkönnyítési megállapodás felfüggesztéséről. A döntés értelmében az orosz állampolgárokra mostantól az uniós vízumkódex általános szabályai vonatkoznak.

