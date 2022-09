Az EU halovány katonai magamutogatása az ukrajnai háborúban

Csaknem húsz évvel ezelőtt, az EU történetének első, méretben-ambícióban csekélyke, ámde úton-útfélen uniós jelképekkel teletűzdelt katonai műveletét nézve a BBC tudósítója kajánul megjegyezte: a misszió láthatóan jóval fontosabb az Európai Uniónak, mint Macedóniának, melynek segíteni igyekezne. Az azóta eltelt két évtized során folyton bebizonyosodott az uniós védelempolitika alapvetően öncélú jellege. Az operettkatonáskodások és az egymás hegyén-hátán burjánzó fegyverkezési „mechanizmusok” legalább annyira az EU politikai létezésének fitogtatását célozzák, mint bármi lényegi – stratégiai értelemben előremutató – változást. Ugyanez a helyzet most „az Ukrajnának nyújtott EU-támogatás” című listán szereplő két katonai természetű lépéssel: a közösen finanszírozott fegyverszállításokkal, illetve a tengernyi huzavona után immár hivatalosan is „készülőben levő” katonai kiképző misszió tervével.

Lehengerlő retorika, sokadszorra

Február vége óta számát sem tudni a nyilatkozatoknak, melyek szerint az a tény, hogy újra háború dúl Európában, minden eddiginél nagyobb lökést ad egy közös európai védelempolitika felé. A helyzet kapcsán egyre-másra „vízválasztót” emlegetnek, s az EU diplomácia vezetője, Josep Borrell már március elején úgy látta: a geopolitikai Európa létrejötte egyetlen hét folyamán többet haladt, mint korábban akár évek alatt. Az előző évek mérlegében igaza van.

Ám ugyanazok a korlátok, amik eddig a haladást gátolták, továbbra is a helyükön maradtak.

Lehet persze örülni, hogy a megriadt európaiak most végre alaposan növelik a katonai kiadásaikat. A plusz pénzből azonban elsősorban nem az európai hadiipari és technológiai bázist erősítik – minden geopolitikai törekvés alapkövét – hanem amerikai Abrams tankokat, Patriot rakétákat, F-35-ös vadászgépeket vesznek, sőt Dél-Koreában néznek szét fegyverekért. A közös EU-védelempolitika épp arra készül, hogy gyakorlatilag a kilencvenes évekbeli állapotokhoz térjen vissza, amikor még hivatalosan sem volt egyéb, mint a NATO európai tagozata.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök csatakiáltása, miszerint „Itt az igazság órája Európa számára” kísértetiesen hajaz a luxemburgi miniszterelnök Jacques Poos harminc évvel ezelőtti, szállóigévé vált mondatára: „Eljött Európa pillanata”. Akkor a délszláv háborúban végül az USA-vezette NATO légicsapásai kényszerítették ki a tárgyalást, melynek lezárásaként az Ohio állambeli Daytonban született megállapodás. Az EU-pénzből újjáépített szarajevói repülőteret pedig Warren Christopher amerikai külügyminiszter adta át. Azóta az európaiak újra és újra „tanultak a leckéből” és „levonták a következtetéseket”: a 2001. szeptember 11. után meghirdetett „terrorizmus elleni háborúból” éppúgy, mint a 2003-as iraki invázió után, a 2008-as gazdasági válságot követően, az Obama elnök által meghirdetett „Ázsia felé fordulás” miatt, vagy Trump elnök kiszámíthatatlansága okán – utóbbi alatt Juncker bizottsági elnök uniós helyzetértékelő beszédének „Az európai szuverenitás órája” címet adta. Védelempolitikai téren minden alkalommal ugyanaz a válasz. Pár új kezdeményezés, amely – ha meg is valósul – a tényleges problémákat aligha orvosolja, ám felmutatható mint „cselekvés”, s közben „erősíti” az integrációt, magyarán szűkíti a tagállamok mozgásterét. Most sincs ez másképp.

Fegyverbiznisz, de kinek?

Josep Borrell főképviselő büszkén jelentette be, hogy „több évtizedes tabu dőlt meg” azzal, hogy a tagállamok együtt, az ún. Európai Békekeretből vesznek az ukrán frontra szállítandó fegyvereket. Tény, hogy EU-színekben eddig még maguknak sem igen vásároltak hadianyagot közösen. Most viszont az orosz támadás alatt álló Ukrajna kedvéért alig fél év leforgása elköltötték a „büdzsén kívüli” (a hivatalos EU-költségvetéstől függetlenül, a tagállamok GNI-alapú befizetéseiből összeálló), a 2021-2027-es időszakra közel 6 milliárd eurót előirányzó keret csaknem felét. S hogy mire? Valójában ezeket a fegyvereket nem együtt veszik, hanem csak a közös keretből visszafizetik. Vagyis többnyire arról van szó, hogy a szemfülesebb tagállamok ezúton szedtek be a gazdagabbak pénzéből szép összegeket azért, hogy a szovjet érából visszamaradt, vagy egyéb okokból lassan kiselejtezésre érett hadieszközeiktől megszabaduljanak.

Nemrég újabb csavar került a történetbe, amikor a Biztottság lehetővé tette, hogy a közös megrendelést leadó tagországok saját kimerült készleteiket 500 millió euró erejéig immár a hivatalos EU-büdzséből töltsék fel.

Jól tudván, hogy ilyen vagy olyan kerülőúton, de az uniós pénzek java is az amerikai hadiipari vállalatok kasszájában landol.

S hogy milyen konkrét eredménnyel? Az ukrán fronton követhetetlennel. A Washington Postnak, CNN-nek nyilatkozó források egymás után ismerik el: az amerikai kormánynak fogalma sincs, hogy a háború ködében végül kihez kerülnek a fegyverek az országban, ahol köztudottan virágzik a csempészet. Az EU szóvivője azt hangsúlyozza, hogy ők nyomon követik szállítmányokat, „amennyiben a feltételek ehhez adottak”. Európában közben rohamosan ürülnek a fegyverraktárak. A gazdasági súlya következtében a Békekeret büdzséjének negyedét is álló Németország nyár végén „elérte kétoldalú adakozásának határait”, s már „abszolút deficitben vannak” a saját készletei. Egyesek persze még tovább mennének. Akár a közös hitelfelvételből finanszírozott, 800 milliárd eurós Next Generation EU pénzalap terhére…

Kiképző misszió, de minek?

Augusztus végén az EU védelmi miniszteri találkozóján bejelentették: az Unió kiképző misszió indítását fontolgatja ukrán katonák számára. A Kijev részéről már régóta szorgalmazott lépést korántsem övezi osztatlan lelkesedés. A luxemburgi miniszter azt mondta, „nem biztos, hogy a támogatásnak ez a legjobb módja”, osztrák kollégája szerint pedig „először tisztázni kellene, hogy egy ilyen misszió egyáltalán létezhet-e”. Az előzőleg nagyszabású művelet indítását beharangozó Borrell főképviselő a találkozó után már jóval homályosabban fogalmaz: „elkezdjük a misszió paramétereinek meghatározásához szükséges munkálatokat”. A jelen helyzetben persze még szerencse, hogy az EU nem ambicionál markánsabb katonai szerepvállalást – igazán nem hiányzik, hogy bürokratikus útvesztőkön át egy óvatlan pillanatban esetleg hadviselő féllé avanzsálja magát. Viszont a lépés jól tükrözi a „valamit mutatni kell” mentalitást.

Akkor is, ha a „valami” hozadéka kétes, ha nem mindenki ért feltétlenül egyet vele, s ha ráadásul jópár precedens szól ellene.

Szomália, Mali, a Közép-afrikai Köztársaság és Mozambik után tehát az ukrán fegyveres erők kiképzésére is missziót indítana az Unió (azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy erre kivételesen nem az érintett országban, hanem az EU területén kerülne sor). Mint minden katonai természetű uniós műveletnél, a költségek egy részét itt is közösen, a fegyverszállításoknál már említett Békekeretből állnák a tagállamok. A döntés bölcsességét illetően eleve némi kételyt támasztanak az afrikai tapasztalatok. Az ottani lakosság körében nem a hatékonyság példái ezek az „ahány résztvevő EU-ország, annyiféle katonai doktrína és képzési mód” alapon működő vegyesfelvágott missziók. Ráadásul az európai katonák épp most úgy távoznak sietve Maliból, hogy könnyen meglehet: a helyi hadsereg általuk megkezdett kiképzését az afrikai kontinensen egyre tevékenyebb orosz zsoldosok fejezik majd be. Pont ahogy az EU által kiképzett líbiai parti őrséget lényegében átvette a török hadsereg. Ám az Ukrajnának szánt EU-s katonai kiképző misszió kapcsán még csak nem is ez, hanem a Moszkva felé küldött üzenet az igazán nagy kérdőjel.

Alibi-Európa

Egy általánosabb politikai probléma is jelentkezik a fegyverbeszerzésekhez, kiképző missziókhoz és hasonló uniós kezdeményezéseknél. Közös európai cégér alatt ugyanis szinte észrevétlenül-számonkérhetetlenül bele lehet sodorni egy-egy akcióba a kevésbé lelkes tagországokat. Egyrészt hiába gondolja ez vagy az a kormány, hogy a fegyverszállítás veszélyes, netán olaj a tűzre, vagy hogy a kiképző misszió értelmetlen pénznyelő verem – a kollektív finanszírozáson keresztül ő is belefizet, hallgatólagosan tehát részese lesz. Ráadásul utána nehezebb is a „közös” ténykedést nyilvánosan kritizálni, szembemenni vele. A különutasságra hajló országok így csapdahelyzetbe kerülnek. Az uniós fellépés felelősség-elkenő funkciójának másik formája azoknál a kormányoknál figyelhető meg, akik örömmel, noha a saját közvéleményük ellenében támogatják a közös (az európai elit körében többségi) vonalat. E fügefalevélnek köszönhetően kommunikálhatják ugyanis azt, hogy nem ők tehetnek róla, ők csak szolidárisak.

Mert persze nem mindenki jelenti ki kerek-perec, mint augusztus végén Prágában a német külügyminiszter, hogy: „mindegy mit gondolnak a német választóim, én teljesíteni akarom az ukrán népnek tett ígéretemet”. S azt sem sokat hallani nyíltan, amit a holland miniszterelnök a madridi NATO-csúcstalálkozón mondott:

Hihetetlenül fontos, hogy minden országnak maradjon fegyvere, amit Ukrajnába szállíthat. Emiatt előfordulhat, hogy a következő hónapokban nem leszünk képesek a saját területünket teljesen megvédeni, de most Ukrajnának van prioritása.”

Legtöbb kollegájuk egyetért velük, de inkább csendben marad. Számukra a felelősség elmismásolásának tökéletes módja, ha „közös európai kezdeményezésként” jelennek meg a szerintük kívánatos, vagy akár szükséges, viszont a fagyoskodni, éhezni, atombunkert keresni vonakodó állampolgárok körében népszerűtlen intézkedések.

Josep Borrell uniós főképviselő úgy véli: „A jövő Európája az ukrán háborúból emelkedik ki”. Mint mindig, a fő kérdés most is az: mégis milyen Európát ért ez alatt?

Diplomáciai-katonai téren a nemzeti felelősség másra tolása csak a huszonhét hiányzó politikai akarat halmozásából kirajzolódó nullát adhat.

Olyan Európát, mely valóban egységes geopolitikai helyzetértékelés híján, önálló diplomáciai ötletekre képtelenül csupán azzal büszkélkedhet, hogy kétélű szankciók sorát lépteti életbe, amiktől a saját lakossága, gazdasága is hősiesen sínylődhet. S mely a Békekerethez és a kiképző misszióhoz hasonló szemfényvesztésekkel próbálja leplezni, hogy a tagállamok a korábban hirdetett közös célokat sutba hajítva, egymás sarkát taposva iszkolnak a NATO/Amerika szárnyai alá vissza. A francia De Gaulle tábornok jól látta az európai integráció öncélúságában rejlő veszélyeket: „a nemzeteket nem turmixolhatjuk össze úgy, mint gesztenyéket a gesztenyepürébe”. Ha mégis erőltetjük, akkor Európából elvész minden szilárdság, minden ellenállóképesség. Nem lesz belőle más, csak egy alaktalan pép.

