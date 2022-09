Dübörög az ukrán offenzíva: máris visszafoglalták Sevcsenkovét

A 7000-es lélekszámú Sevcsenkove önmagában nem egy nagy település, viszont elfoglalása megnyithatja az utat Kupjanszk felé. A település légvonalban 30 kilométerre található Balaklijától, melyet tegnap foglaltak el az ukránok. Kupjanszk kulcsfontosságú vasúti és úthálózati csomópont a harkivi orosz hídfőállás, Izjum felé, ha visszaszerzik az ukránok, akár teljesen elvághatják a települést az orosz utánpótlástól.

Sevcsenkove valószínűleg azért esett el ilyen gyorsan, mert nem volt a településen érdemi orosz katonai jelenlét.

The flag of Ukraine was raised over two more de-occupied towns: Blahodativka in Kherson Oblast (South) and Shevchenkove in Kharkiv Oblast (East). pic.twitter.com/uizLOSkWpZ