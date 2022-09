Már az oroszok is kénytelenek elismerni az ukrán ellentámadás sikerét, töretlen az előrenyomulás – Háborús híreink pénteken

Máris elérték az ukrán fegyveres erők az Oszkol (ukránul Oszkil) folyót, ami azt jelenti, hogy egy nap alatt több mint 50 kilométert haladtak előre Balaklija visszaszerzése után. Bár ukrán forrásokból eddig is lehetett híreket olvasni az igencsak jelentős területszerzésről, most már nem hivatalos, de befolyásosnak mondható orosz források is elismerték az ukrán sikereket.