ISW: hatalmas műveleti vereséget szenvedett Oroszország, de a háborúnak nincs vége

Hatalmas műveleti vereséget szenvedett az orosz haderő Harkiv megyében és bár most Ukrajna oldalára került a hadiszerencse, a háborúnak még nincs vége – írja legfrissebb elemzésében az amerikai ISW think-tank.

Az amerikai elemzők úgy látják, nagyon jelentős győzelmet értek el az ukránok most az ország északkeleti részében, amivel akár a Donbasz ellen indított orosz offenzíva kudarcát is elhozhatják. Az orosz haderő Izjum elvesztségével ugyanis fontos hídfőállást bukott el, ahonnan északról támadták a megyét. Lelassulhat így az offenzíva Bahmut és más donyeci városok ellen is, sőt az is lehet, hogy teljesen feladják az oroszok a térség elfoglalására indított műveleteket.

Az ISW arra is kitér, hogy szerintük nincs jele annak, hogy a herszoni offenzíva valóban figyelem-elterelés lenne, hiszen az ukrán fegyveres erők továbbra is támadóműveleteket hajtanak végre régióban. Ez pedig további erőforrásokat vonhat el a Donbaszból orosz részről.

Az ISW egyértelműen kimondja: most már Ukrajna áll nyerésre a háborúban, hiszen ők diktálnak azzal kapcsolatosan, hogy milyen térségben kerül majd sor nagyobb összecsapásokra, miközben az oroszok védekezni kényszerülnek.

Végül az amerikai elemzők arról írnak, hogy a mostani helyzet alaposan megingatta Szergej Sojgu védelmi miniszter pozícióját is, hiszen rengeteg kritika éri az orosz hadvezetést a Kremlen belülről és az orosz „katonai bloggerek” részéről is.