Bemondták az amerikai szakértők: akár gyors orosz összeomlás is jöhet, Putyin könyörtelen húzással eszkalálhatja a háborút

Amerikai szakértők szerint a hétvégi ukrán ellentámadás rendkívül gyors sikerei felvetik annak a lehetőségét, amelyekre a háború kezdete óta kevesen gondoltak: az orosz hadsereg legyőzhető, vagy akár az egész ország politikai rendszere is összeomolhat - írta meg a Bloomberg.

A napok alatt bekövetkező összeomlás továbbra is valószínűtlen, hiszen Oroszország továbbra is Ukrajna egyötödét tartja megszállás alatt. Ennek ellenére a nyugati katonai megfigyelők szerint kétségtelen, hogy a legutóbbi offenzíva fordulópontot jelent az orosz-ukrán háborúban.

Azt mondanám, hogy ez a fordulópont veszélyes, mert Putyin, ha be van szorítva, úgy érezheti vissza kell ütnie

- mondta Leon Panetta volt CIA-igazgató és amerikai védelmi miniszter. Panetta aggódik amiatt, hogy Oroszország egy taktikai atomcsapással eszkalálhatja a konfliktust, ha úgy érzi, hogy a vereség veszélye fenyegeti.

Lawrence Freedman hadtörténész azt írta, hogy ez az offenzíva sok mindent megváltoztatott, amit eddig magabiztosan feltételeztek a háború kimeneteléről. Freedman szerint megdőlt az a széles körben elterjedt feltételezés, miszerint a háború télig patthelyzetre van ítélve és most már egy hirtelen orosz összeomlás sem zárható ki többé.

Akár csőddel, akár katonai vereséggel is. Ami eddig hosszú, fájdalmas őrlődésnek tűnt, az gyorsan átfordulhat győzelembe

- írta Freedman.

Hétfőn további megdöbbentő felvételek és tudósítások jelentek meg az orosz visszavonulás káoszáról, amely jelentős orosz páncélos- és lőszerkészleteket hagyott maga után. Az amerikaiak a fordulópontot Izjum eleséséhez kötik, hiszen a település fontos hídfőállása volt az oroszok donbaszi műveleteinek.

Izjum ukrán visszafoglalása véget vetett annak a kilátásnak, hogy Oroszország elérheti a Donyecki területen kitűzött céljait"

- írta a konfliktusról szóló napi jelentésében az Institute for the Study of War washingtoni agytröszt.

Putyin eddig vonakodott attól, hogy hivatalosan hadat üzenjen és mozgósítsa a nemzetet, vagy hogy lecsapjon Ukrajna szövetségeseire, vagy hogy esetleges nukleáris válaszlépéseket tegyen. A kijevi vereséget követő másodlagos hadicél, a Donbasz régió elfoglalásának meghiúsulása után azonban felmerülhet a kérdés, hogy Oroszország fokozza-e a háborús erőfeszítéseit és annak eszkalációját.

Michael Kofman, a washingtoni CNA agytröszt szakértője szerint a harkivi ellentámadás gyorsasága megmutatta, hogy Ukrajna most egyértelmű előnyben van az emberállomány tekintetében, és olyan módon képes rotálni és bevetni friss csapatokat több fronton, amire Oroszország nem képes.

Mindez az én szemszögemből nézve egy helyre vezeti őket. A háború így nem fenntartható az orosz hadsereg számára, többek között a létszámproblémák, a haderő minőségével kapcsolatos problémák, és a kompetenciaproblémák miatt se

- mondta Kofman.

Címlapkép forrása: Lisa Shumaker/Reuters