Újra szólnak a fegyverek Hegyi-Karabahban

A két ország között évtizedek óta rossz a viszony Hegyi-Karabah miatt, amely hivatalosan Azerbajdzsán része, de többségében örmények lakták, és 1991-ben egyoldalúan kikiáltotta függetlenségét. Legutóbb 2020-ban dúltak súlyos harcok a területen, amelyek azeri győzelemmel végződtek. Baku ezután Hegyi-Karabah nagy része fölött újra ellenőrzést szerzett, a fegyverszünet betartását azóta orosz békefenntartók ellenőrzik.

Azerbajdzsán a mostani összecsapás során elismerte, hogy veszteségeket szenvedett, Örményország ilyenekről nem tett említést, de arról tájékoztatott, hogy

az összecsapások egész éjjel tartottak.

A jereváni kormány közölte, Oroszország segítségét fogja kérni a két ország között fennálló megállapodás értelmében, továbbá a Moszkva vezette védelmi szövetséghez, a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezetéhez, illetve az ENSZ Biztonsági Tanácsához fordul az ügyben.

Nikol Pasinján örmény miniszterelnök felszólította Vlagyimir Putyin orosz és Emmanuel Macron francia elnököt, illetve Antony Blinken amerikai külügyminisztert a helyzet megvitatására.

Blinken az ellenségeskedések azonnali megszüntetésére szólított föl.

Az azeri védelmi minisztérium szerint az örmény egységek intenzíven lőtték az azeri haderő állásait, minek következtében több katona meghalt, és károk keletkeztek a katonai infrastruktúrában.

Az örmény védelmi minisztérium szerint a provokációt az azeriek kezdték, amire az örmény fegyveres erők arányos választ adtak.

We already see the first global effects of a weakened Russian military. Shit gets real in Karabakh. pic.twitter.com/Uqg2wToXCj