Megjelentek Ukrajnában az iráni harci drónok

Az Egyesült Államok hírszerzése hetekkel ezelőtt figyelmeztetett arra, hogy Moszkva nagy mennyiségű, több száz darab katonai drónt tervez vásárolni Teherántól: elsősorban csapásmérő és öngyilkos drónok (loitering munition) kerültek szóba. Moszkva eddig minden platformon keresztül tagadta, hogy Irántól drónokat vásároltak volna, arra hivatkozva, hogy bőven kielégítő Oroszország saját drónkapacitása.

Most a Ukraine Weapons Tracker Twitter-oldal közzétette az első, hitelesített fotókat egy iráni Sahed-136-os kamikaze drón maradványairól Ukrajna frontvonalairól. Az orosz haderő a drónt Kupjanszk térségében használta. Úgy néz ki, orosz feliratokat is raktak a drónra felhasználói: a fegyver látszólag M142 Geran-2 (ez a gólyaorr virág orosz neve) néven lett rendszeresítve.

: In the first credible sighting of Iranian drones in use by Russian forces, here we see the remains of a HESA Shahed-136 loitering munition (or a design based on it), which is made in Iran. From the appearance, it seems it likely detonated. Images via #Ukraine