Miért festenek az ukránok hirtelen fehér kereszteket mindenhova? Itt van a válasz

A Harkiv térségében indult ukrán ellentámadás során megfigyelhető volt, hogy az offenzívában résztvevő járműveket fehér keresztekkel festették tele az ukrán katonák.

Vagyis így:

A festésnek vélhetően egyetlen célja van: az, hogy az ukrán harcjárművek megkülönböztethetők legyenek az orosz harcjárművektől. Ezért festették tele az oroszok is saját harcjárműveiket Z, V, O, X és egyéb latin betűkkel, annyi különbséggel, hogy itt ezek a jelölések különféle műveleti szektorokat is jeleznek.

Ukrajna korábban valószínűleg azért nem használt ilyen festéseket, mert mostanáig nem indítottak olyan, nagyobb offenzív műveleteket, melyek során dinamikusan változik a baráti alakulatok pozíciója a frontvonalon, ezért kiemelten fontos tényező a harcoló felek megkülönböztetése. Ettől függetlenül mind orosz, mind ukrán oldalon elég jelentős volt eddig is a baráti tűz, mind az egyenruhák hasonlósága (főleg a multicam-ATACS FG /ATAKA - MM-14 vonalon), mind pedig a szovjet eredetű haditechnikai eszközök használata miatt.

Azt nem tudni biztosan, hogy az ukránok miért pont fehér keresztet festenek a járműveikre. Az oroszok máris összehozták, hogy a jelkép a náci Németország harcjárműveiről származik, hiszen a Wehrmacht a lengyel hadjárat során fehér keresztekkel jelölte harcjárműveit. Ezek a keresztek azonban alapvetően jóval kisebbek és vastagabbak voltak az ukránok által használt jelképeknél, így objektíven szemlélve nem állapítható meg összefüggés. Ráadásul a Wehrmacht később áttért teljesen a haderő jelképének, a Balkenkreuznak használatára harcjárművein is, a fehér keresztet csak nagyon rövid ideig használták.

Ukrán források szerint a jelképnek természetesen semmi köze nincs Németországhoz. Egyes források szerint az 1919-1920-as években vívott bolsevikellenes harcok idejéből származik a szimbólum, más források szerint viszont Konstantin római császár használta és a győzelem jelképe. Végül pedig van, aki szerint a kozákok egyik zászlójáról származik a szimbólum.

Many Ukrainians add a plus sign to their nickname. This is due to the fact that the Armed Forces of Ukraine now mark their equipment with the Cossack white cross, the symbol under which their ancestors went to war. #UkraineRussiaWar