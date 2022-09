A rettegett Wagner-csoport pénzemberét teszik meg a háború új arcává

A jelentés szerint Oroszországban a rettegett orosz magánhadsereg, a Wagner-csoport finanszírozóját, az oligarcha Jevgenyij Prigozsint teszik meg az ukrajnai „különleges katonai művelet” arcává.

Prigozsin szerdán toborzóbeszédet tartott börtönre ítélt bűnözők előtt, amelyben elmondta, hogy

orosz rabok július 1-je óta vesznek részt az ukrajnai harcokban,

amikor közreműködtek a Vuhlehirszka hőerőmű elfoglalásában.

Egy orosz katonai blogger szerint ezzel

Prigozsin egy sztálinista módszert éleszt újjá, amivel elkerülhetővé válik az általános mozgósítás,

ami nagy feszültségeket keltene az orosz társadalomban.

A katonai bloggerek dicsérik Prigozsin ukrajnai sikereit, sőt többek szerint Szergej Sojgu védelmi miniszter helyébe kellene lépnie, akit katonai bloggerek és a Kreml szakértői a Harkiv környéki kudarcokért okolnak.

Prigozsin nemrég találkozott egy ismert katonai bloggerrel, ami arra utalhat, hogy a Kreml igyekszik kezelni a bloggerek panaszait az orosz kudarcokkal kapcsolatban.

Prigozsin Vlagyimir Putyin közeli bizalmasa, és a katonai bloggerekkel alkotott jó kapcsolata segíthet megőrizni ezek támogatását a Kreml háborús erőfeszítései iránt, miközben Sojgut és a védelmi minisztériumot teszik meg bűnbaknak a Harkiv környéki kudarcokért.

A börtöntöltelékek előtt elmondott toborzóbeszédről videó is kiszivárgott, amely angol felirattal is megtekinthető:

English subtitles for the video of |n oligarch Prigozhin, who is close to Putin & runs the Wagner private military company, pitching to prison inmates, while trying to recruit them for his PMC to deploy in the against :Via #Russia