Titokban újfajta fegyvereket kapott Ukrajna rejtélyes támogatójától

Az alábbi fotó Ukrajnában készült, állítólag az ukrán fegyveres erők egyik támaszpontján. Finn gyártmányú Sisu / Patria XA-180-as és XA-185-ös kétéltű páncélozott szállító harcjárművek láthatók rajta, felségjelzés nélkül.

: Another previously unseen donation to the Ukrainian Army has appeared- several Sisu XA-180/185 amphibious Armoured Personnel Carriers.These are made in and appear to have been donated from Finnish Military stocks. #Ukraine