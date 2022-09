Elképesztően régi és nagyon elavult harcjárművet fotóztak Ukrajnában

Több különféle magyarázattal is kikerült a Twitterre az alábbi kép: amit biztosan tudni róla az, hogy egy ASzU-85-ös önjáró löveg látható rajta és valahol Ukrajnában készült a fotó. Ez a fegyverrendszer talán az egyik legöregebb harcjármű a konfliktusban, ezt a típust 1959 és 1966 között gyártották, alapvetően a szovjet deszantosok számára. 85 milliméteres fő fegyverzete elsősorban páncélozott célpontok megsemmisítésére való, de ami igazán elavulttá teszi az, hogy nem rendelkezik forgatható toronnyal, illetve érdemi védelmet jelentő páncélzattal sem.

WOW!Allegedly, Ukraine remobilized its ancient ASU-85 self-propelled howitzers.Images reportedly taken in Poltava. It was in service of the Soviet army between 1959 and 1982 and I had no idea, it would still be operational. Also ,where do you find Soviet 85 mm grenades in 2022? pic.twitter.com/r2xCTcbZv4