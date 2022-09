Hogy áll most az ukrán ellentámadás? Itt vannak a legfrissebb térképek

Mióta visszafoglalták az ukránok Izjumot, aránylag lelassult az északkeleti ellentámadás dinamikája, komplett megtorpanásról azonban nem beszélhetünk. Nagyon úgy néz ki, hogy áttörték az ukránok az Oszkol-folyó térségében felállított orosz védvonalak legalább egy részét, és elkezdték az orosz utánpótlási útvonalak támadását. Délről vegyes hírek érkeznek: ukrán források alapján 30 kilométerre vannak az ukrán fegyveres erők Herszon várostól, orosz források szerint viszont nem tudtak eddig érdemi és tartós előretörést elérni az offenzívában résztvevők.

Miután egy meglepetés-támadással visszafoglalták az ukránok Balakliját Harkiv megyében, látványosan lendületbe került az offenzíva a térségben: pár napon belül ukrán kézre került a stratégiai fontosságú Kupjanszk nagy része és Izjum is.

Az orosz haderő a települések feladása után megpróbált védvonalakat kialakítani az Oszkol folyó keleti partvonalán, ennek eredménye volt, hogy aránylag sikerült lelassítani az ukrán előretörést: napi 60-70 kilométeres haladást tehát most már nem nagyon láthatunk a térségben.

Az offenzíva azonban nem torpant meg teljesen: az elsősorban ukrán jelentésekből dolgozó War Mapper információi szerint ukránok Kupjanszknál és Szosznyovénél is áttörték az orosz védvonalakat. Tehát a folyó keleti partján állomásozó orosz csapatokat déli és északnyugati irányból is próbálják most bekeríteni. Emellett továbbra is támadás alatt áll Liman város, a donbaszi orosz offenzíva utolsó lényegesebb északi hídfőállása.

Az orosz térképeken a Kupjanszknál és az Oszkil délkeleti részén történt ukrán áttörések még nem látszanak. A legfrissebb Rybar-térkép erről a régióról két napos, az ő információik szerint még mindig tartózkodnak orosz csapatok Kupjanszk külterületein. A legtöbb orosz OSINT-csatorna amúgy elsősorban inkább a Bahmut és Herszon térségében történő műveletekre fókuszált az előző napokban.

Az amerikai ISW thinktank sem ír még arról, hogy Kupjanszk térségében áttörek volna az ukránok, viszont szerintük a település nagy része már biztosítva van. Ugyanakkor az ő térképükön jól látszik, hogy a Harkiv város északi részén tartózkodó orosz csapatokat teljesen kitolták Ukrajnából, így megszűnt ez a pufferzóna a két ország között.

Az ISW információ szerint az ukrán offenzíva most Liman településre koncentrálódik.

Eastern Update:Ukrainian forces continue to consolidate positions on the east bank of the River in Oblast despite efforts to contain them. /1 #Ukraine — ISW (@TheStudyofWar) September 19, 2022

Mindezek ellenére felkerült egy videó az internetre pár órája, melyen állítólag az látható, hogy az ukránok átkelnek Kupjanszknál az Oszkolon.

AFU crossed Oskol near KupyanskAccording to the Strategic Communications Department of the Armed Forces of Ukraine, since yesterday Ukraine has also controlled the left bank of the Oskol.Via UA Insider pic.twitter.com/f2RHGKZaAE — Ipster (@Ipster_FI) September 18, 2022

Herszon térségében vegyes a kép. A War Mapper értékelése szerint az ukránok jelentősebb áttöréseket valósítottak meg a Herszon várostól alig 30 kilométerre található Olekszandrivka térségében, illetve északkeleten, Biljaivkánál.

Az ISW még ennél is optimistább: értékelésük szerint az oroszok rendezett visszavonulást hajtanak végre Herszon térségében, maga a város pedig „pár héten belül” ismét ukrán kézre kerülhet.

Southern Axis Update: forces in western Oblast may be attempting to fall back to more defensible positions in a controlled withdrawal to avoid the chaotic retreat that characterized the collapse of Russian defenses in . #Russian — ISW (@TheStudyofWar) September 19, 2022

Ezzel szemben az orosz jelentések szöges ellentétét mutatják az ukrán-amerikai jelentéseknek. A Rybar térképein vissza-visszatérő elem az elmúlt napokban az, hogy katlanba szorították és felőrölték a térségben az ukrán erőket, ennek ellenére meglepetten konstatálják az orosz elemzők, hogy az ukrán fegyveres erők még mindig támadni próbálnak a régióban. A Rybar elemzői szerint az ukránok nagyobb vízi offenzívára is készülnek Herszonnál, de egyelőre az oroszok tartják a védvonalakat.

Ami biztos az, hogy egyelőre úgy tűnik, délen valóban lényegesen lassabban halad az ukrán ellentámadás, mint északkeleten, ennek egyértelmű oka az, hogy itt várták az oroszok az ukrán offenzívát, készültek is rá. De hogy meddig tart majd ki az ukrán lendület vagy az orosz ellenállás, egyelőre nem látni. Északkeleten úgy néz ki, az oroszok összeszedték magukat a harkivi kudarc után, de egyelőre megállítani még egyik hadszíntéren sem sikerült az ukrán fegyveres erőket.

Címlapkép: Viacheslav Mavrychev/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images