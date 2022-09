Kiderült, miért bírják ilyen sokáig az amerikai fegyverek Ukrajnában - Egy maroknyi csapat megszállottként támasztja fel a roncsokat

Mark Milley, az amerikai haderő vezérkari főnöke és a hadsereg tábornoka vasárnapi sajtótájékoztatóján beszámolt az ukrán frontvonalnak nyújtott segítségnyújtásról és elárulta azt is, hogy marad olyan sokáig harcképes az amerikai fegyverzet az ukrán fronton - írta meg a Reuters.

Mark Milley Varsóban adott interjújában elmondta, hogy szemtanúja lehetett egy NATO-bázison annak, hogyan nyújtanak az amerikai erők nélkülözhetetlen támogatást az Ukrajnában harcoló alakulatoknak. A bázison ugyanis egy nagyjából 50 fős műszaki gárda tartózkodik, aki az amerikai hadsereg által biztosított, több milliárd dollár értékű fegyverzet távoli karbantartását végzi, biztonságos telekonferencián keresztül.

A nagyjából 50 fős javítócsoport néhány tagja képeket is átadott az újságíróknak az Egyesült Államok által küldött, de a harctéren megsérült fegyverekről, köztük M777-es lövegekről is. A műszaki csapat tagjai elmondták azt is, hogy azok a fegyverek, amiket az ő segítségükkel javítanak, azt Nyugaton már rég eldobták volna, Ukrajnában azonban nem hajlandóak erre.

Nem hajlandóak leselejtezni

- mondta egy katona, felidézve egy repeszsérülésekkel teli tüzérségi üteg képét, amihez segítséget kértek az ukrán technikusok. A beszámoló szerint a szóban forgó üteg teljesen elhasználódott az orosz csapatok elleni tüzérségi összecsapásokban.

Az ukránoknak azonban több esetben is sikerül ezeket a fegyvereket harcképes állapotba hozniuk, ami köszönhető a lengyel bázison szolgáló technikuscsapat útmutatásának, illetve a kijevi technikusok tudásának és hajthatatlanságának.

A program júniusi kezdete óta több mint egy tucatnyi konferenciacsatornát hoztak létre több, mint 100 ukrán kapcsolattartóval. Ezek a csatornák elsődlegesen az M777-eseket és a HIMARS-okat támogatják, amelyek az ukrán hadsereg gerincévé váltak az elmúlt hónapokban. A csatornák lehetővé teszik az ukránok számára az elhasználódott amerikai ütegek újbóli hadrendbe állítását, vagy tartalékalkatrészként való felhasználását.

A harci erő Ukrajna számára azért marad a jelenlegi szinten, mert Amerika befektetett a fenntartásba is

- mondta a katona.

Címlapkép forrása: Getty Images