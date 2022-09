Durva tankcsata volt Herszonban, súlyosak a veszteségek, szivárognak a videók

Több komoly összecsapás volt az elmúlt napok során az orosz és ukrán fegyveres erők közt Herszon és Mikolaiv térségében, Ukrajna déli részében. Egyebek mellett egy ritkaságnak számító, harckocsikkal vívott ütközetről is kerültek fel felvételek.

Még mindig tart az ukrán ellentámadás Herszon megyében, a harcokról igencsak vegyes hírek érkeznek. Ukrán források szerint lassan, de biztosan halad előre az ukrán haderő, orosz források szerint betonstabil a védelem és folyamatosan számolják fel az ukrán alakulatokat a térségben. Ami a kiszivárgott felvételek alapján biztosra vehető az, hogy a harcok elég súlyosak, így az ukrán és orosz erők veszteségei is.

A térségben sikerült nemrég rögzíteni egy ukrajnai háborúban ritkaságszámba menő tankcsatát is, ahol ukrán T-72-esek és BMP-k csaptak össze orosz T-72-esekkel. Az ütközetet látszólag az ukránok nyerték, akik tüzérséggel és drónokkal támogatták saját páncélosaikat, az oroszok visszavonultak.

Tank battle in the Kherson direction. Ukrainian tanks and IFV supported their infantry with fire when three tanks advanced towards them. A tank battle ensued. artillery provided support and tanks retreated. Monitors and fire corrects Terra unit Video https://t.co/cSK7F8Hpuf — Paul (Jawin) September 19, 2022

Pravdinye térségében viszont úgy tűnik, az ukránok kaptak ki. Itt egy ukrán 28-as számú gépesített gyalogsági dandár találta magát szemben az orosz deszantosokkal, az ukránok elvesztettek legalább egy MT-LB-t, két BMP-2-est, egy BTR-3-ast és egy Novator MRAP-et is. Azt nem tudni, hogy az oroszok milyen veszteségeket szenvedtek.

: Some Ukrainian Army armour destroyed near Pravdyne, Oblast- a MT-LB-S armored medical evacuation vehicle, BTR-3E APC, a Novator armoured car, and several BMP-2 IFV. #Ukraine — (Ukraine) September 20, 2022

Ezeket a képsorokat szintén Herszon térségében rögzítették: több megsemmisült ukrán harcjármű, köztük egy T-80-as és egy oroszoktól zsákmányolt T-72B3 látható rajta. Azt nem tudni, a támadásban résztvevő ukrán harcjárművek mikor semmisültek meg, de fotók alapján a csata nyoma frissnek tűnik. A felvételeket valószínűleg egy orosz drón készítette.

: Some equipment lost by the Ukrainian army in Oblast - a BMP infantry fighting vehicle and what appears to be a T-72B3 tank, previously captured from the Russian army, were destroyed. A Ukrainian T-80BV tank was also apparently abandoned. #Ukraine — (Ukraine) September 21, 2022

A térségben még aktív az ukrán különleges képesség, itt egy amerikai Humvee-val támadnak, vélhetően valamilyen orosz gyalogsági alakulatot. A herszoni offenzíva eleje óta több hasonló felvételt látni a térségből: az ukrán különlegesek nagy számban támaszkodnak külföldi 4x4-esek mobilitására, páncélvédettségére "hit-and-run" támadások kivitelezéséhez.

Ukrainian SOF firing with a 12.7mm Browning machine gun towards Russian forces during the battles in Kherson Oblast. #Russia — BlueSauron️ (@Blue_Sauron) September 21, 2022

A címlapkép Harkivben, nem Herszonban készült, csupán illusztrációs célt szolgál. Forrás: Getty Images