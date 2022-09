Riadalmat keltett Putyin behívója: menekülnek a hadkötelesek Oroszországból

Putyin szerda kora reggeli televíziós beszédében 300 ezer tartalékos katona behívását jelentette be egy részleges mozgósítás keretében. A hír olyan félelmeket keltett az országban, miszerint hamarosan a harcképes korú férfiak jelentős része nem hagyhatja el Oroszországot.

Bár Szergej Sojgu védelmi miniszter elmondta, hogy a behívót csak hivatásos katonaként már tapasztalattal rendelkezők kaphatják meg, és többek között diákokra se vonatkozik, úgy látszik a védelmi miniszter nem tudta eloszlatni a lakosság félelmét.

A Google Trends adatai szerint megugrott az Aviasales keresése, amely Oroszország legnépszerűbb repülőjegy-árusító weboldala.

Az Aviasales adatai szerint a Moszkvából a törökországi Isztambulba és az örményországi Jerevánba induló közvetlen járatokra szóló jegyek már szerda délelőtt elkeltek.

Ezek a városok azért népszerűek, mert olyan célállomások, ahová az oroszok vízum nélkül utazhatnak.

Már az átszállással járó útvonalakra szóló jegyek is elkeltek, köztük a Moszkvából Tbiliszibe tartó járatok is elérhetetlenné váltak, vagy épp a Moszkvából Dubajba tartó vonalak is, amin a legolcsóbb jegy is több, mint 300 ezer rubelbe (5000 dollárba) kerülnek, ami az átlagos orosz havi bér mintegy ötszöröse.

