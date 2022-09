Komplett bevásárlólistát kaptak a bevonulni készülő orosz katonák

Szerda reggel Vlagyimir Putyin orosz elnök részleges mozgósítást rendelt el Oroszországban, az orosz katonai bloggerek pedig nagylelkűen összeállítottak egy listát arról, milyen felszerelést is érdemes az érintett, megközelítőleg 300 ezer tartalékosnak magával vinnie bevonuláskor. Nos, úgy tűnik, lényegében mindent.

A tizenkilenc pontból álló lista összefoglalja azokat a felszereléseket, amelyeket a katonáknak érdemes magukkal vinnie, és finoman fogalmazunk akkor, ha kijelentjük: komoly bevásárlást javasolnak a tartalékosoknak.

A felsorolt felszerelés között találunk olyanokat, amelyeket logikus, hogy a katonák maguknak szereznek be: öngyújtók, gyufák, cigaretta, papucs, tisztálkodószerek, fehérnemű és hasonlók, ezek a dolgok azonban az említett tizenkilenc pontból összesen hármat tesznek ki, és innentől csak furcsább eszközök következnek.

A listát összeállító Telegram-felhasználó javasolta a tartalékosoknak, hogy saját maguk szerezzék be egyenruhájukat, és ügyeljenek arra, hogy a téli környezetnek megfelelő álcamintát válasszanak. Javallott továbbá vinnie a katonáknak magukkal kesztyűket, nagy méretű hátizsákokat, és saját bakancsot.

Kiemelik továbbá azt, hogy minden olyan gyógyszert, amit az adott katona szed, nagy mennyiségben szerezzen be, mert a harctéren nem állnak ilyenek a rendelkezésükre, és ha tehetik, ehhez a gyógyszerkészlethez csapjanak hozzá jó minőségű elsősegélykészleteket is, mivel abból sincs elég.

A lista legmeglepőbb pontjai olyan felszereléseket említenek, amelyek aránylag ritkán találhatóak meg egy átlagos háztartásban.

Kérik a tartalékosokat, hogy ha lehetőségük van rá, szerezzenek be megfelelő védettséget biztosító, kerámia vagy acélbetétes testpáncélt, sisakot, a felszerelés hordozására alkalmas málhamellényt, gyalogsági ásót, rádiót, sőt, fegyverre szerelhető elektrooptikai irányzékokat is.

Fontos kiemelni, hogy a listát nem egy állami szerv tette közzé, mindazonáltal érdemes megjegyezni azt is, hogy az oroszpárti katonai bloggerek meglehetősen jó ismeretekkel szoktak rendelkezni a hadseregen belül uralkodó állapotokról.

Ideális esetben egy katona ezeknek a felszereléseknek java részét ingyen megkapja a védelmi minisztériumtól, azonban az orosz haderő esetében ez közel sem vehető készpénznek. A háború eleje óta ismeretes, hogy a harcoló alakulatok egy része ellátmányozási problémákkal küzd (pl. a megfelelő méretű bakancsok, gyakorlók hiánya vissza-visszatérő probléma az orosz katonák beszámolója alapján), a tartalékosok behívása után pedig csak fokozódhatnak az ellátmányozási problémák.

A listát közzétevő blogger többször is használja a "szerezz be," "raktározz el," illetve a "ha a pénzed engedi" kifejezéseket, így jó eséllyel az ő szándéka is az ellátmányozási problémák (saját zsebből való) enyhítése, illetve a katonák túlélési képességeinek növelése.

Címlapkép: orosz katonák készülnek a 2014-es Győzelmi Napi ünnepségre. A címlapkép illusztráció, forrása: Vyacheslav Argenberg via Wikimedia Commons