Videó: tömegesen menekülnek külföldre az oroszok

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnapi, részleges mozgósítást elrendelő bejelentését követően sok orosz lakos kísérelt meg minél gyorsabban külföldre jutni. A Twitterre felkerült felvételek szerint a finn-orosz határátkelőhelyen szerda délután kilométeres sor állt.

Finnország a régióban az egyetlen állam, amely még nem zárta le szárazföldi határait Oroszországgal. A balti államok és Lengyelország az elmúlt hetekben jelezte: beszünteti a turista vízumok kiadását orosz állampolgároknak.

A finn hatóságok szerint szerdán közel ötezer orosz állampolgár érkezett a határhoz, amely több, mint ahányan az elmúlt hét lefolyása alatt összesen megpróbáltak átjutni az északi államba.

Az orosz elnök szerdai bejelentését megelőzően a Google adatai szerint jelentősen megugrott a „hogyan hagyhatom el Oroszországot” témára való rákeresések aránya, a bejelentést követően pedig órákon belül elfogytak a repülőjegyek azon országokba, amelyek még nem zárták le légterüket az Oroszországból induló gépek előtt.

Putyin elnök szerda reggel jelentette be, hogy mintegy 300 ezer tartalékos katonát hívnak be azért, hogy az ukrajnai harcokban részt vehessenek. A döntést a világ majd minden hatalma elítélte, még az olyan, Moszkvával egyébként jó kapcsolatot ápoló országok is békére intették a Kremlt, mint India és Kína.

A címlapkép illusztráció, az orosz-fehérorosz határ szerepel rajta. Forrása: Wikimedia Commons