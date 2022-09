Megszólalt Európa fekete báránya: Putyint belerángatták a háborúba

Az olasz vezető, akinek Forza Italia pártja tagja annak a jobboldali koalíciónak, amely a most vasárnapi olaszországi parlamenti választások nagy esélyese, régóta barátja Vlagyimir Putyinnak.

Putyint a szeparatista területeken élő orosz nép, a pártja és a miniszterei sürgették, hogy ezt a különleges műveletet hozza létre

- mondta Berlusconi a RAI olasz közszolgálati televíziónak csütörtökön késő este, ráadásul a háború hivatalos orosz megfogalmazását használva. Berlusconi szerint Oroszország eredeti terve az volt, hogy egy hét alatt elfoglalja Kijevet, és a jelenlegi ukrán elnököt, Volodimir Zelenszkijt a Putyin által kijelölt, tisztességes emberek kormányával váltja fel, majd ezt követően az orosz hadsereg távozik.

Kérlek, védj meg minket, mert ha nem védesz meg minket, nem tudjuk, hol végezzük

- Berlusconi szerint ezzel a kéréssel fordultak a kelet-ukrajnai oroszbarát szeparatisták Putyinhoz, ami a mostani háború kirobbanásához vezetett.

Az orosz háborús célokról való értekezés azért is meglepő Berlusconi részéről, mert Putyin kinyilvánított célkitűzései jelentősen megváltoztak a hét hónapos háború kezdete óta. A Kijev környéki visszavonulást, majd a harkivi vereséget követően Putyin és a Kreml által hangoztatott fő cél jelenleg a többségében oroszbarát szeparatisták által ellenőrzött donbaszi területek biztosítása és annektálása.

Még azt sem értettem, hogy az orosz csapatok miért szóródtak szét Ukrajnában, miközben szerintem csak Kijev környékén kellett volna maradniuk

- mondta a 85 éves Berlusconi.

A most leköszönő miniszterelnök, Mario Draghi alatt Olaszország az ukrán inváziót követően az Oroszországgal szembeni nyugati szankciók egyik fő támogatója volt. Giorgia Meloni, a felméréseket vezető Olaszország Fivérei párt elnöke többször is ígéretet tett arra, hogy nem változtat országa külpolitikáján a várható hétvégi győzelmet követően. A hét közepén pedig már Matteo Salvini, a Liga elnöke is a választási kampány egyik nagy meglepetéseként megváltoztatta orosz-barát nézeteit és felsorakozott a Putyin-ellenes tábor mögött.

A politikai ellenfelek széleskörű felháborodása miatt Berlusconi pénteken közleményt adott ki, amelyben kijelentette, hogy nézeteit a sajtó túlságosan leegyszerűsítette.

Az Ukrajna elleni agresszió indokolatlan és elfogadhatatlan, és a Forza Italia álláspontja egyértelmű. Mindig az EU és a NATO mellett leszünk

- írta pénteken az egykori olasz miniszterelnök.

Címlapkép forrása: Wiki Commons