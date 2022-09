Ferenc pápa: lángokban áll a Föld, cselekednünk kell

MTI 2022. szeptember 24. 18:51

Ferenc pápa azt kérte a fiataloktól az olaszországi Assisiben, hogy mentsék meg a bolygót. A katolikus egyházfő szerint nem várhatunk a következő nemzetközi csúcstalálkozóra, mert az már megkésett lehet. A Föld már most lángokban áll, ezért már most cselekednünk kell minden szinten - jelentette ki a pápa a The Economy of Francesco (Ferenc gazdasága) elnevezésű, háromnapos találkozón.