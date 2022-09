Megdöbbentek az orosz katonák, hogy milyen állapotban lévő Kalasnyikovokat kaptak

Az orosz haderő felszerelésének és fegyvereinek sanyarú állapotáról már eddig is számos felvétel és beszámoló látott napvilágot.

Most olyan videók kerültek föl a közösségi médiára, melyben valószínűleg újonnan behívott orosz tartalékosok nézegetik, hogy milyen állapotban lévő Kalasnyikov gépkarabélyokat kaptak. A leírás szerint

ők maguk is megdöbbentek azon, mivel látták el őket.

A felvételeken egyértelműen látható, hogy a fegyvereket eszi a rozsda.

: conscripts report they were handed half-rotten Kalashnikov assault rifles. They are, to put it mildly, shocked. #Primorye