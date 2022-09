Nem akárhonnan kapott kemény üzenetet Vlagyimir Putyin

A megszállt ukrán területeken most is zajló "népszavazások" témájában szólalt meg a török elnök szóvivője.

A Bloomberg hírügynökség beszámolója szerint Recep Tayyip Erdogan elnök szóvivője, Ibrahim Kalin úgy fogalmazott, hogy

Törökország kiáll Ukrajna mellett a háborúban, és meg fogja védeni területi integritását és szuverenitását.

Arról is beszélt, hogy Ankara nem fogja elismerni az Oroszország által a megszállt ukrán területek annektálásáról tartott népszavazások eredményét. A hírügynökség arra is emlékeztet, hogy eddig Törökország igyekezett betölteni a közvetítő szerepét az orosz és ukrán fél között, jó kapcsolatokat ápol mind Oroszországgal, mind Ukrajnával, és tartózkodik attól, hogy csatlakozzon a Moszkva elleni nyugati szankciókhoz.

Ezt alátámasztva a szóvivő hangsúlyozta: Törökország az egyetlen ország, amely erőfeszítéseket tesz a háború befejezésére".

A török elnök szóvivője arról is beszélt, hogy az állami hitelezők még mindig vizsgálják az orosz fizetési rendszer, a Mir használatát, miután az amerikai pénzügyminisztérium külföldi eszközök ellenőrzésével foglalkozó hivatala, az OFAC a múlt héten figyelmeztette a pénzintézeteket, hogy ne kössenek új megállapodásokat, illetve ne bővítsék a meglévőket a Mir kártyák orosz üzemeltetőjével.

A Turkiye Is Bankasi AS, vagy az Isbank és a Denizbank AS már felfüggesztette a Mirben való részvételét, így az állami hitelezők bizonytalanok, hogy mit tegyenek a Mir rendszerrel kapcsolatos részvételükkel.

Címlapkép: Recep Tayyip Erdogan török elnök felszólal az ENSZ Közgyűlésének 77. ülésszakán a világszervezet New York-i székházában 2022. szeptember 20-án. Forrás: MTI/EPA/Justin Lane