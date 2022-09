Súlyos munkaerőhiány a brit gazdaságban: Liz Truss felülvizsgálná a vízumrendszert

Liz Truss brit miniszterelnök a kulcsfontosságú iparágak akut munkaerőhiányának kezelése érdekében felülvizsgálná az ország vízumrendszerét - jelentette vasárnap a Financial Times

Szembemenve több bevándorlásellenes kollégájával is a kabinetben, a miniszterelnök változtatni akar a hiányszakmák listáján, megengedve számos iparág számára, hogy több munkaerőt hozzanak be a tengerentúlról - írja a Financial Times.

A felülvizsgálat akár az angol nyelvtudás követelményének lazításával is járhat, hogy ezáltal még több külföldi munkavállaló juthasson be az országba.

A hiányszakmák listájára történő felvétel alacsonyabb vízumdíjakkal könnyítené meg az EU-n kívüli országokból érkező bevándorlók beutazását Nagy-Britanniába, ráadásul a munkaadóknak nem kellene bizonyítaniuk, hogy nincs elegendő helyi munkavállaló az adott munkakör betöltésére. A bevándorlóknak nem kell teljesíteniük 5 éven belüli határidővel a 35 800 fontos bérküszöböt sem, amely az Egyesült Királyságban való letelepedéshez szükséges.

Truss emellett a brit idényjellegű mezőgazdasági munkásokra vonatkozó felső határt is feloldja. A vízumrendszer, amelyet azért vezettek be, hogy betömjék a mezőgazdasági munkaerőhiányt, 38 000 vízumot tett lehetővé a mezőgazdasági dolgozók számára - de az ágazati szereplők figyelmeztettek, hogy ez nem elég magas a súlyos munkaerőhiány kezeléséhez.

Címlapkép forrása: Getty Images