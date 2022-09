Több száz embert tartóztattak le tucatnyi orosz városban, folytatódnak a mozgósítás miatti tiltakozások - Háborús híreink vasárnap

Portfolio 2022. szeptember 25. 10:16

Továbbra is tömegek menekülnek a Vlagyimir Putyin által szerdán elrendelt részleges mozgósítás elől: nagy sorok vannak a finn, grúz, de még a mongol határátkelőknél is, repülőjegyet már nem nagyon lehet kapni. Oroszországban a mozgósítás ellen tüntetőket, egyetemi hallgatókat is besoroznak, és aránytalanul nagy számban küldhetnek frontra etnikai kisebbségekhez tartozókat. Vasárnapi háborús híreink egy helyen.