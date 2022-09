Belehúz a Saab: sokkal többet gyártanak az orosz harckocsizók által rettegett fegyverekből

Gorgen Johansson Saab-alelnök szerint a létesítmény 2024-ben kezdi meg a termelést. Az új létesítmény nemcsak a fegyverek előállítására szolgál majd, hanem a felhasználó országok számára tartalék alkatrészeket is előállít. Az indiai gyártósor azért is mérföldkő a svéd fegyvergyár történetében, mert ez lesz első kiszervezett termelési egység.

Ezt még egyetlen más országban sem tettük meg

- mondta Johansson.

India az elmúlt években igyekezett bővíteni a hadiipari kapacitását és növelni katonai exportját. Rajnath Szingh indiai védelmi miniszter szerint a nyolc évvel ezelőtti mintegy 10 milliárd rúpiás (122,62 millió dollár) éves fegyverexport 2022-re már több, mint 130 milliárd rúpia értékben exportál katonai felszereléseket, de a további tervek ennél is nagyratörőbbek.

2025-re 1,75 billió rúpiás értékben határoztuk meg a katonai költségvetésünket, amely 350 milliárdos exportot is magába foglalja

- mondta Szingh.

Az ukrajnai konfliktus óta megnőtt az érdeklődés többek között a kifejezetten harckocsik és páncélozott járművek ellen kifejlesztett Carl-Gustaf fegyverrendszer iránt. A Saab vállalat még az év elején közölte, hogy a növekvő kereslet kielégítése érdekében növelni fogja kapacitását.

Több ország fog keresni páncéltörő képességeket a jövőben

- mondta Johansson.

A Saab a világ minden pontjára exportálja a fegyvert, többek között az indiai fegyveres erőknek, a Magyar Honvédségnek is, de Svédország nem kevés mennyiséget adott át belőle az Ukrajnában harcoló erőknek is. Az alábbi videón például látható, amint egy M4-ből kilőtt gránát megsemmisít egy orosz T90M-es tankot.

Video of the first combat loss of a Russian T-90M tank in Staryi Saltiv (previously recorded). Interestingly, the source claims it was destroyed by a Carl Gustaf recoilless rifle. https://t.co/DTRpl0hs7p