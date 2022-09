Durva kéréseket fogalmazott meg a vallási vezető az orosz haderőben szolgáló muszlimoknak

A vallási vezető szerint az oroszországi és krími muszlimok három módon kerülhetik el azt, hogy Allah szemében kegyvesztetté váljanak a háborúban való részvétel miatt:

Azt kéri, hogy minden hívő imádkozzon azért, hogy megszabaduljanak a zsarnokok gonoszságától.

The Deputy Mufti of the Muftiat of Crimean Tatars with a message to the Tatars & all other Muslims that the Russian Army is trying to mobilize:Become a deserter, and if that isnt possible and & are sent to the frontlines, turn your weapons instead against the you know who. pic.twitter.com/Y7cYlBgrTH