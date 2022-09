Kifakadt az orosz harckocsizó: kiképzés nélkül mennek a frontra az újoncok!

Kiképzés és felkészítés nélkül küldik a mozgósított újoncokat a frontvonalra, szeptember 29-étől kezdődően – állítja egy közösségi médiába felkerült videón egy orosz férfi, aki az 1-es számú harckocsizó ezred tagjának vallja magát.

A videót több ukránpárti hírportál is megosztotta, de foglalkoztak velük orosz elemzők is, többek közt a népszerű, Rybar Telegram-csatorna is.

A videón egy orosz egyenruhát viselő férfi vlogol, aki azt állítja, hogy szeptember 29-én a herszoni frontra küldik őt és bajtársait, anélkül, hogy bármilyen elméleti vagy gyakorlati képzést kapnának. A férfi az 1-es számú harckocsizó ezred tagjának vallja magát, de azonosítók nem láthatók az egyenruháján.

Gondolkodj el és döntsd el, hogy mit szeretnél csinálni [ezzel az információval]

– javasolja a férfi a nézőnek.

Az egyik legnépszerűbb orosz háborús Telegram-csatorna, a Rybar is foglalkozik a videóval. Az orosz elemzők szerint a férfi jó eséllyel valóban az 1-es számú gárda harckocsizó ezred tagja, amely egy elit harckocsizó osztag a 2-es számú gépesített gyalogsági hadosztályon belül. Viszont hozzáteszik: annak ellenére, hogy az alakulat Herszon térségében állomásozik, ők nem vesznek részt a Nyikolajev-Krivoj Rog térségéből érkező ukrán támadás elhárításában.

Ennek ellenére a Rybar elemzői úgy gondolják, súlyos vezetői hiba, ha valóban kiképzés nélkül indulnak el a mozgósított katonák a műveleti térségbe, illetve elismerik azt is, hogy több hangsúlyt kellene fektetni a személyi állomány orientációjára, motivációjára.

A brit hírszerzés korábban azt jelentette, hogy számos orosz alakulatnál fordul elő, hogy a kiképzés valójában a műveleti zónában, vagy ahhoz közel valósul meg, egy rövid, párnapos gyorstalpaló után. Azért is lehetséges, hogy Herszonban valamilyen, minimális kiképzést csak kapnak a harckocsizók, mert bármilyen ék egyszerű is egy orosz harckocsi kezelése, azért nem árt, ha legalább az alapvető dolgokat elmagyarázzák a személyzetnek. És a felvételen elvileg egy harkocsizó van.

