Fellélegezhet Európa: fontos üzenetet küldött Olaszország új vezetője

Kedden késő este, egy nappal azután, hogy Meloni és jobboldali szövetségesei fölényes parlamenti többséget szereztek, Zelenszkij egy tweetben jelezte, hogy gyümölcsöző együttműködésre számít az új kormánnyal.

Meloni szinte azonnal reagált a twitter-üzenetre:

Kedves Zelenszkij, tudod, hogy számíthatsz a mi hűséges támogatásunkra az ukrán nép szabadságának ügyében. Maradj erős és tartsd meg a hitedet szilárdan!

- írta angolul a Twitteren.

Dear , you know that you can count on our loyal support for the cause of freedom of Ukrainian people. Stay strong and keep your faith steadfast! @ZelenskyyUa