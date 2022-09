Nagy lehet a baj a sorozás elől menekülő oroszokkal: Moszkva lezárhatta az egyik határszakaszt

A murmanszki régióban található határszakaszon kora délután állt le az orosz oldalról érkező forgalom. Amennyiben az orosz hatóságok zárták le a forgalmat, úgy vélhetően azért, mert az országból már így is több százezer katonakorú férfi menekült el.

At 1315 local time today, traffic at the Norwegian- Russian border crossing at Storskog stopped at the Russian side. No Russian explanation has yet been provided to the Norwegian Police. https://t.co/GZJmxpahtR