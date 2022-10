Bombariadó volt egy iráni utasszállítón, riasztották a légierőt

A sugárhajtású vadászrepülőgépek biztonságos távolságból követték az iráni utasszállítót. Az indiai védelmi minisztérium jelentése szerint az iráni gépnek felajánlották, hogy két északnyugat-indiai repülőtéren is leszállhat.

A pilóta azonban kijelentette, hogy nem hajlandó eltérni a két repülőtér egyikére sem

- áll az IAF közleményében. Az indiai légierő közlése szerint később azt az információt kapták Teheránból, hogy a bombariadóról nem vesznek tudomást, és a járatnak kötelező folytatnia az útját.

| A lone Sukhoi jet was seen over Jodhpur IAF airbase before LCH induction ceremony began & ahead of the arrival of Defence Minister Rajnath Singh. Earlier today, Sukhoi jets were scrambled to address an aerial emergency with an Iranian passenger jet. #WATCH