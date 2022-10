Elengedheti Moszkva a megszerzett megyék egyes részeit, eltűnt a NATO szeme elől egy orosz szuperfegyver - Háborús híreink hétfőn

A hétvégén visszafoglalták az ukrán fegyveres erők a stratégiai fontosságú Liman várost, melyet az orosz haderő elsődleges észak-donyeci hídfőállásként használt azóta, hogy Izjum ismét ukrán kézre került. Az áttörés után keleti és északkeleti irányba is elindultak az ukrán fegyveres erők, ráadásul az Oszkol folyótól keletre is jelentős offenzíva indult. Ami még érdekes, hogy nagyon úgy tűnik, egy hónap után délen, Herszon térségében is áttörtek az ukránok az orosz védvonalakon, északi irányból. Mindez nem túl jó hír az orosz vezetésnek, amely a múlt héten annektálta azokat a megyéket, melyek területéből napról napra kevesebbet ellenőriznek az orosz fegyveres erők.