Több fronton is összeomlottak az orosz védvonalak, országszerte törnek előre az ukrán csapatok

A hétvégén visszafoglalták az ukrán fegyveres erők a stratégiai fontosságú Liman várost, melyet az orosz haderő elsődleges észak-donyeci hídfőállásként használt azóta, hogy Izjum ismét ukrán kézre került. Az áttörés után keleti és északkeleti irányba is elindultak az ukrán fegyveres erők, ráadásul az Oszkol folyótól keletre is jelentős offenzíva indult. Ami még érdekes, hogy nagyon úgy tűnik, egy hónap után délen, Herszon térségében is áttörtek az ukránok az orosz védvonalakon, északi irányból. Mindez nem túl jó hír az orosz vezetésnek, amely a múlt héten annektálta azokat a megyéket, melyek területéből napról napra kevesebbet ellenőriznek az orosz fegyveres erők.

A múlt hét vége felé az ukrán fegyveres erők szinte teljesen bekerítették Liman várost, mindössze egyetlen elvonulási útvonal maradt az orosz csapatoknak, kelet felé. Az orosz védelmi minisztérium bejelentette, hogy nem adják fel a várost, hanem jelentős mennyiségű erősítést csoportosítanak a terület védelmére. Egy nappal a nyilatkozat után Limanban teljesen összeomlottak a védvonalak, az ukrán támadást túlélő orosz csapatok kivonultak a településről. Vasárnapra az ukránok felszabadították Liman települést.

Liman eleste a legnagyobb érvágás az orosz csapatoknak Izjum elvesztése óta, hiszen a stratégiai fontosságú város fontos hídfőállás volt a donbaszi műveletek északi irányból való támogatására és egyszerre regionális vasúti csomópontként is szolgált. Nem mellesleg a város a múlt héten hivatalosan is annektált Donyec megyében van, melyet Oroszország most már saját területének tekint.

Today's map updates from and show that Ukraine has pushed Russian forces out of Lyman, Donetsk Oblast, and back to Kreminna, Luhansk Oblast. @criticalthreats — Brady (Africk) October 2, 2022

Az oroszok által elhagyott város megfelelő átvizsgálása most folyik. Folyamatosan érkeznek a képek, videók a hátrahagyott orosz technikai eszközökről, de eddig talán úgy tűnik, olyan szintű kaotikus és fejvesztett menekülés nem volt Limannál, mint Izjumnál.

Some recent equipment captures in the Lyman/Izyum area- A Ukrainian soldier goes over a recently captured Russian T-80BV pic.twitter.com/tYi4NoQRKu — OSINTtechnical (@Osinttechnical) October 3, 2022

Az ukrán fegyveres erők az Oszkol (Oszkil) folyó térségében is folyamatosan törnek előre, mióta Kupjanszk várost felszabadították. A folyó keleti partszakaszának felszabadítása mellett a következő cél jó eséllyel Szvatove város lesz, melyet nyugati irányból Kupjanszk, déli irányból Liman felől terveznek közrefogni.

Situation for Russian Forces in Kupyansk area is not good. Ukraine Military in small groups manage to break trough Russian lines in Olyvivsky Yar and started harassing Russian Forces in Orlianka. pic.twitter.com/1rRqnDH2kO — Aldin () October 2, 2022

The Ukrainian Army has also broken though Russian lines east of Kupyansk and are heading toward Svatove.Another pincer is moving north-east from the Lyman area.Seems its only a question of time before the Russian forces in Borova will get encircled.Circles upon circles pic.twitter.com/lRu4XJgBif — Visegrád (24) October 2, 2022

Ami még nagyon érdekes, hogy úgy tűnik, egy hónapnyi heves harc után megtörték az ukránok az orosz védvonalakat Ukrajna déli részében is. A Rybar, az egyik legnépszerűbb orosz háborús Telegram-csatorna is elismerte, hogy az ukránok Krivoj Rog térségében visszafoglalták Zolotaja Balkát, Sevcsenkovát és Ljubimovkát.

Az ukránok folyamatosan nyomulnak előre a Dnyeper folyó mentén, déli irányba, Herszon város felé. Más, orosz háborús oldalak arról írnak, hogy több orosz védvonal is van még Herszon térségében, tehát továbbra sem lesz sétagalopp az ukrán fegyveres erőknek a térségben folytatott offenzíva. A Rybar elemzői szerint mindenesetre az ukránok jelentős túlerőben vannak már a térségben.

Rybar's map understates Ukraine's advance but says that Kyiv has a significant numerical superiority in Kherson. https://t.co/Df1rKA0JFS — Rob (Lee) October 2, 2022

A térségben továbbra is heves harcok zajlanak, a veszteségek valószínűleg mindkét oldalon súlyosak. Az alábbi videón speciel épp egy ukrán katonai konvoj kerül tűz alá.

Ukrainian/NATO tank convoys in region got knocked out by the Russian forces Another failed. #BREAKING — UkraineNews (@Ukraine66251776) October 2, 2022

Címlapkép: Paula Bronstein /Getty Images