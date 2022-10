Ballisztikus rakétákkal borzolta a kedélyeket Észak-Korea

A dél-koreai hadsereg közölte, hogy Phenjan egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát indított, amely kelet felé haladt és elrepült a japán szigetvilág felett - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség.

A dél-koreai vezérkari főparancsnokság beszámolója szerint, több mint nyolc hónapja ez volt az első észak-koreai középhatótávolságú rakéta indítása. A rakétát Észak-Korea Csagang tartományából, indították, a kínai határ közeléből. Az első becslések szerint 4500 kilométeres távolságot és 970 kilométeres maximális magasságot ért el.

A dél-koreai elnök, Jun Szok Jol meggondolatlan provokációnak nevezte az akciót, és válaszlépéseket sürgetett. Kisida Fumio japán miniszterelnök "felháborítónak" nevezte a kísérletet, Macuno Hirokazu, a japán kormány főtitkára pedig azt mondta, hogy az közvetlen fenyegetést jelent a régióra és a globális közösségre.

Közel öt év óta ez volt az első alkalom, hogy észak-koreai rakéta haladt el Japán fölött. Tokiói források szerint Japántól mintegy 3000 kilométerre keletre landolt a Csendes-óceánban.

Hamada Jaszukazu tokiói védelmi miniszter szerint ez volt a legnagyobb vízszintes távolság, amelyet észak-koreai rakéta eddig megtett.

A rakéta útvonala az alábbi képen látható:

North Korea ballistic missile launch on Oct. 4, 2022.Launch time: 0722 amApogee: 1,000 kmRange: 4,600 kmImpact time: 0744 amMap from Japan Ministry of Defense pic.twitter.com/QyicUKYBJe