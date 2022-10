Bejelentették: Ukrajna visszafoglalt két várost

Az orosz megszállás alól felszabadított városok Davidiv Brid és Velika Olekszandrivka.

A védelmi minisztérium Twitter-oldalán videófelvételt is közzétett arról, hogy ukrán katonák újra kitűzik az ukrán zászlót Davidiv Brid városában.

Az ukrán tengerészgyalogosok magabiztosan nyomulnak a Fekete-tenger felé

– jegyezte meg kommentárjában a minisztérium.

The Ukrainian flag flies again over the village of Davydiv Brid, Kherson region.The Ukrainian marines are confidently advancing towards the Black Sea: 35th Marine Brigade. pic.twitter.com/HBi4P7aKrh