Elképesztő videók terjednek Dél-Koreából: útnak indultak a bombákkal felszerelt vadászgépek

A dél-koreai hadsereg közölte, hogy négy F-15K vadászgépet mozgósított, amik egy pár irányított bombát dobnak le egy célpontra a nyugati partoknál. A cél, a gyors és precíziós válaszcsapás demonstrálása az észak-koreai provokációkkal szemben. A bombákkal felszerelt dél-koreai vadászgépeket az Egyesült Államok négy F-16-os vadászgépe kíséri el a bevetés helyszínére.

Tokiói és szöuli tisztviselők hivatalos közlése szerint 4500 kilométeres távolságot és 970 kilométeres maximális magasságot ért el az észak-koreai rakéta. Ez a rakétakísérlet volt az ötödik az elmúlt 10 napban, mióta a dél-koreai haditengerészet közös hadgyakorlatot indított az USS Ronald Reagan repülőgép-hordozóval, amire 2018 óta nem volt példa.

KÖZEL ÖT ÉV ÓTA EZ VOLT AZ ELSŐ ALKALOM, HOGY ÉSZAK-KOREAI RAKÉTA HALADT EL JAPÁN FÖLÖTT. TOKIÓI FORRÁSOK SZERINT JAPÁNTÓL MINTEGY 3000 KILOMÉTERRE KELETRE LANDOLT A CSENDES-ÓCEÁNBAN.

Hamada Jaszukazu tokiói védelmi miniszter szerint ez volt a legnagyobb vízszintes távolság, amelyet észak-koreai rakéta eddig megtett.

A rakéta útvonala az alábbi képen látható, a Twitter-poszt szerint a rakéta által megtett távolság 4600 kilométer volt:

