Kiszivárgott: tényleg az ukránok ölhették meg Darja Duginát

Az amerikai hírszerzési szervezetek szerint alapos a gyanúja annak, hogy valóban ukránok ölték meg Darja Duginát, a Putyin ideológusának tartott Alekszander Dugin lányát – írja a New York Times bennfentes forrásokra hivatkozva.

Az amerikai lap azt írja, hogy az Egyesült Államok hírszerzési szervezetei nem értesültek előre a Dugina ellen készülő merényletről, utólag pedig leszidták az ukrán illetékeseket.

A lap arról is ír, hogy az amerikai hírszerzőket alapból is zavarja, hogy Ukrajna nem számol be nekik transzparensen arról, hogy milyen katonai és hírszerzési műveleteket folytatnak orosz földön, illetve, hogy tartanak tőle, hogy Oroszország válaszcsapásként ukrán vezetőket fog célba venni, valamint tovább eszkalálja a háborút.

A New York Times arról is ír, hogy az információáramlás még Ukrajnán belül is problémás, különösen az elnöki hivatal, a hírszerzés és a katonai vezérkar hármasában. Elképzelhető, hogy egyes hatalmi ágak nem tudtak arról, hogy támadás készül Dugina (vagy édesapja) ellen és nem is hagyták jóvá az akciót.

Ukrajna hivatalosan a mai napig tagadja, hogy bármi köze lett volna Darja Dugina meggyilkolásához és a New York Times megkeresésére is tagadó választ adtak.

Címlapkép: US Army via Wikimedia Commons