A csecsen hadúr videóüzenetben fenyegette meg az orosz egyetemeket

A csecsen vezető szerint közvetlenül Ramzan Kadirovtól (aki nemmellesleg Delimkanov unokatestvére) kaptak utasítást arra, hogy szigorúan ellenőrizzék az állami egyetemek háborúhoz való hozzáállását.

Figyelmeztetek mindenkit, aki sértegeti országunkat, a himnuszunkat, az alkotmányunkat, vagy Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin elnököt, hogy ennek súlyos következményei lesznek.

Chechen deputy Adam Deilmkhanov threatens all students of Russian universities with consequences if they stand against the regime. This is quite unheard of given he is Chechen, indicating increasing influence of this party in the country. pic.twitter.com/9fBSdP54Qn