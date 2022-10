Ukrajnának többre van szüksége az EU-tól – Nem elég a "politikai közösség"

A Macron kezdeményezésén alapuló informális csúcstalálkozót október 6-án rendezik meg Prágában, miután jelenleg Csehország tölti be az EU soros elnökségét. Az EU negyvennégy országot hívott meg, köztük az Egyesült Királyságot, Törökországot és az EU-tagjelölt államokat. Miközben a Macron kezdeményezésével szembeni kezdeti ellenérvek – amelyeket sokan az EU-bővítés lassítását célzó újabb kísérletnek értékeltek – nagyrészt eltűntek, úgy látszik, hogy a kezdeményezéssel kapcsolatos várakozások igen mérsékeltek. Egy prágai diplomata szerint a csúcstalálkozónak „pozitív jelzést kellene küldenie a mostani zavaros helyzetben”. Ez mindenképpen megéri a fáradozásokat. Ha azonban az EU a szomszédságában meg akar felelni a geopolitikai felelősségének, akkor inkább a bővítési folyamatra kellene jobban fókuszálnia, mintsem arra, hogy a csúcstalálkozók terén egy új formátumot hozzon létre.

Kétségtelenül mérföldkőnek számított, hogy Ukrajna és Moldova tagjelölti státuszt kapott az EU-tól a júniusi csúcson. Ez nemcsak reményt ad ezen országok polgárainak az államaik biztonsága és stabilitása miatti aggodalmak közepette, hanem egyben jelzést küld Oroszország felé, hogy az EU nem fog engedni Putyin felelőtlen lépéseinek. Nem kevésbé fontos, hogy a nyáron az EU a Balkán vonatkozásában is túllépett a szégyenletes holtponton, és megnyitotta az utat az Albániával és Macedóniával folytatandó csatlakozási tárgyalások előtt.

Az EU túl sokáig húzta az időt a bővítéssel kapcsolatban, aláásva ezzel a tagjelölt országok európai orientációba vetett bizalmát.

Az EU saját érdeke, hogy a bővítési folyamat sikeres legyen. Ehhez pedig az Ukrajna melletti elköteleződés – pénzügyi, katonai támogatások és az integrációs ajánlat révén – a legjobb eszköz lehet. Nincs jobb módja annak, hogy ezek az erőfeszítések fenntarthatóak és hatékonyak legyenek, minthogy ezeket a törekvéseket egy jól előkészített stratégia részévé tesszük, aminek célja Ukrajna EU-ba történő befogadása. A többi tagjelölt ország csak profitálhat abból, ha az EU ismét elkötelezi magát amellett, ami történelmileg a leghatékonyabb eszköze volt: ez pedig a béke és a stabilitás megteremtése Európában. Nyilvánvaló, hogy a tagjelölteknek teljesíteniük kell az EU-tagság feltételeit. Az EU azonban jól tenné, ha felgyorsítaná a bővítési folyamatot, és így elkerülné az újabb bővítési bénultságot.

Kétséges azonban, hogy az Európai Politikai Közösség (EPK) képes-e ezt biztosítani. Olyan országok, mint például az Egyesült Királyság részvételével az EPK egy olyan fórum lesz, amely eleve nem alkalmas arra, hogy az EU bővítésének kérdésével foglalkozzon. A prágai csúcstalálkozótól elsősorban azt várják, hogy megerősíti az 1975-ös helsinki alapelveket, beleértve a területi integritást és az összes ország szuverenitásának tiszteletben tartását. A francia preferenciáknak megfelelően az EPK az európai biztonságra és a geopolitikai kihívásokra összpontosít.

Az új közösség, amely évente egyszer vagy kétszer ülésezhet, így egyfajta EBESZ 2.0, olyan hasonlóan gondolkodó országok csoportja lehet, amelyek elutasítják Oroszország destruktív politikáját.

Bár egy ilyen keretrendszer révén a tagjelölt országok egy magas szintű stratégiai fórum részesei lehetnek, nem valószínű, hogy ezzel nagyobb jelentőséget kap az integrációs folyamatuk. Ez egy „együttműködési tér lesz az európai vezetők számára”, ahogy azt az Európai Bizottság egyik magas rangú tisztviselője megfogalmazta, miközben az alapvető kérdések megválaszolatlanul maradnak:

A következő évtizedben, illetve azon túl is az új tagállamok felvételére való felkészülés terén nem az lesz a legfontosabb kihívás az EU számára, hogy miként reformálja meg az intézményeit, hanem az, hogy miként tudja fenntartani az EU-val szomszédos országok Európa-párti orientációját anélkül, hogy egyhamar képes vagy hajlandó lenne ezeket az államokat az EU teljes jogú tagjaivá tenni.

Ennek az alapvető igénynek való megfelelés – és ahogy Macron fogalmazott – a „szomszédság stabilizálása” érdekében az EU-nak jóval többet kell tennie annál, minthogy az állam- és kormányfők számára egy új csúcstalálkozót hoz létre. Hosszú távú jövőképet kell adnia a tagjelölt országok európai integrációjára vonatkozóan, beleértve az EU négy szabadságához való teljes körű hozzáférést, amint ezek az országok teljesítik a szükséges feltételeket. Ez az ajánlat nem csupán az EU-tagságra való felkészüléshez biztosított segítséget tartalmazná hosszú távon, hanem a kohéziós alapokhoz való hozzáférést is, ha a tagjelölt országok az EU-ba való belépésük előtt csatlakoznak a közös piachoz.

Emellett arra is szükség lesz, hogy segítsék ezen országok uniós energetikai infrastruktúrába történő szorosabb integrálását annak érdekében, hogy teljesíteni tudják a nemzetközi klímavédelmi vállalásaikat.

Ukrajnával és Moldovával kezdve az EU-nak biztonsági megállapodást is fel kellene ajánlania a szomszédos országok számára, ami konkrét vállalásokat tartalmazna az önvédelmi képességek erősítésére, a katonai segítségnyújtásra és a rendszeres stratégiai konzultációkra, valamint a kiberbiztonsági és stratégiai infrastrukturális együttműködés fejlesztésére.

Zűrzavaros időket élünk, így az EU vezetőinek mindent meg kellene tenniük azért, hogy pozitív jelzést küldjenek a prágai csúcstalálkozón. De ha nem tesznek több erőfeszítést a bővítési folyamat hitelességének növelésére, felélénkítésére, akkor az Európai Politikai Közösség nem lesz több, mint egy fügefalevél, amely elfedi az EU geopolitikai kihívásait.

EZ ITT AZ ON THE OTHER HAND, A PORTFOLIO VÉLEMÉNY ROVATA.

A cikk a szerző véleményét tükrözi, amely nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el meglátásait a velemeny@portfolio.hu címre. A Portfolio Vélemény rovata az On The Other Hand. A megjelent cikkek itt olvashatók.