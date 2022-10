Alakul a törés Putyin belső körében: lecsapott a szpecnaz a Wagner-csoport kulcsemberére

Egyre inkább úgy tűnik, komoly ellentét kezd el kibontakozni a Wagner-csoport nevű orosz zsoldosbrigád és az orosz védelmi minisztérium közt. Az ellentét elsődleges oka, hogy miközben a Wagner-csoport limitált, de nagyjából folyamatos műveleti sikereket ér el az ukrajnai fronton, az orosz reguláris erők folyamatosan vonulnak vissza.

Az ellentét abban is manifesztálódott, hogy a Wagnerhez köthető Telegram-csatornák egyre hevesebben kezdték el kritizálni az elmúlt hetekben az orosz haderőt, védelmi minisztériumot és Szergej Sojgu védelmi minisztert személyesen is. A kritika elsődleges oka az orosz haderő összeomlása volt Harkiv megyében, majd a herszoni fronton is.

Alekszej Szlobenjukra a hét közepén csapott le az orosz nemzeti gárda, a Roszgvargyija SzOBR különleges műveleti egysége egy parkolóházban. Egyes elméletek szerint azért az SzOBR, és nem az FSzB intézkedett, mert a gárda vezetése lojálisabb Putyinhoz és Sojguhoz, mint a nemzetbiztonsági szolgálat vezetése. Szlobenjukot hivatalosan Prigozsin kommunikációs tanácsadóként foglalkoztatta, de valójában ő működtetett majdnem egy tucat Wagner-csoporthoz köthető Telegram-csatornát.

Azt nem tudni pontosan, Szlobenjuk őrizetbe vétele után milyen vádakat hoznak majd a férfi ellen, de önmagában az is, hogy az SzOBR őrizetébe került, erős üzenet Prigozsinnak azzal kapcsolatosan, hogy vegyen vissza a védelmi minisztérium és a Kreml kritizálásával.

Közben arról is érkeznek pletykák, hogy Prigozsin nem ijedt meg, sőt, saját Telegram-csatorna elindítását tervezi, hasonlóan ahhoz, mint ahogy például Ramzan Kadirov csecsen vezető és Dimitrij Medvegyev is „influenszerkednek” a titkosított üzenetküldő alkalmazáson keresztül. Egyes vélemények szerint Prigozsin ezzel az „árnyék-oligarcha” szerepéből kibújva aktív politikai szerepet szeretne vállalni Oroszországon belül.

's propagandist Alexey Slobodenyuk who's been attacking Shoigu online arrested in by SOBR Rosgvardia spetsnaz unit. SOBR are highly loyal to Putin. That this arrest was not made by the FSB, as you'd expect, is indicative of internal power struggle & distrust. #Prigozhin