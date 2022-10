Kihirdették a Nobel-békedíj győztesét: teljesen váratlant húzott a bizottság

A díjátadót megelőző várakozások szerint a két legesélyesebb győztes is az egész világot foglalkoztató ukrajnai háborúhoz kapcsolódó szerepe miatt kapná meg az idei Nobelt. Így a legesélyesebb nevek közé az ukrán Kyiv Independent című újság és Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt került.

Ez egy olyan díj, ami járhat akár az Ukrajnában működő belső szereplők számára is, akik a tényfeltárásban, humanitárius segítségnyújtásban játszottak szerepet. Vagy a szomszédos országok ellenzéki személyiségei számára

- mondta Henrik Urdal, az oslói Békekutató Intézet igazgatója egy héttel a díjátadó előtt.

Urdal azt is elmondta, hogy a díjat odaítélő testületnek óvatosnak kell lennie egy háborúban részt vevő állam vezetőjének elismerésével, még akkor is, ha a konfliktust nem Ukrajna robbantotta ki. Zelenszkij győzelme esetén ő lehetett volna a második olyan államfő, aki Barack Obama után úgy kap béke Nobel-díjat, hogy országa háborúban áll egy másik nemzettel.

Ez díj lenne az ukrán nép számára, amely ma a legnagyobb árat fizeti a háború nélküli élethez való jogért

- mondta Mihail Podoljak, Zelenszkij egyik tanácsadója a Nobel-békedíj kapcsán még a múlt héten, függetlenül attól, hogy azt az elnök, vagy az újságírók kapnák.

WATCH LIVE: Join us for the 2022 Nobel Peace Prize announcement.Hear the breaking news first see the live coverage from 11:00 CEST.Where are you watching from? #NobelPrize