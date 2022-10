Már a botrányhős oroszpárti politikus sem hisz az orosz győzelemben: fegyvert fogott Ukrajna mellett

Több kép is megjelent az ukrán, ukránpárti közösségi médiában arról, hogy Mihailo Dobkin, Ukrajna egyik legellentmondásosabb oroszpárti politikusa, beállt az ukrán fegyveres erőkbe, hogy az orosz invázió ellen harcoljon. Harkiv volt kormányzója plate carrierben, sisakban pózol több képen, mellén egy ukrán nemzeti színű, ukrán térképet ábrázoló felvarróval, melyen még a Krím is Ukrajna részeként van feltüntetve.

