Oroszország szerint újraindult a forgalom a Krími hídon

A Krími hídon szombat hajnalban történt robbanás. Általános vélemény szerint a támadást Ukrajna hajtotta végre, Kijev azonban mindeddig nem ismerte be ezt. Oroszország hivatalosan azt közölte, egy teherautó robbant föl a hídon, és három ember vesztette életét.

Akszjonov közleménye szerint

az autók és a buszok forgalma indulhatott meg a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő híd épen maradt szakaszán.

A teherautók komppal kelhetnek át a Kercsi-szoroson.

Julija Mendel, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábbi szóvivője szombat délután a Twitteren tett közzé videót a híd állapotáról.

Here how it looks now pic.twitter.com/NVPeWopUeA