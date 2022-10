Az amerikai nagykövettel egyeztetett Zelenszkij

Volodimir Zelenszkij elnök közölte, hogy hétfőn megbeszélést folytatott Bridget Brinkkel, az Egyesült Államok ukrajnai nagykövetével, miután orosz légicsapások érték országát - írja a Reuters.

"Az Egyesült Államok elítéli az Ukrajna infrastrukturális létesítményei elleni orosz támadásokat, és elkötelezett amellett, hogy Oroszországot felelősségre vonja az országunkban elkövetett háborús bűnökért és atrocitásokért. Köszönjük a támogatásukat!" írta Zelenszkij a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

Ukrajnát ma kiterjedt rakétacsapás mérte, amely javarészt a polgári infrastruktúra ellen irányult, és Kijev belvárosa mellett több nyugati várost, köztük Lvivet is bombázták az orosz erők. A háború kezdete óta ez volt a legkiterjedtebb bombázás Ukrajna területén. Az oroszok a lépést válaszul szánták a Krímet és Oroszország összekötő híd felrobbantására.

Az ukrajnai bombázásokat több nyugati politikus is elítélte, köztük Joe Biden amerikai elnök is, aki továbbra is támogatásáról biztosította Ukrajnát.

