Megnevezte Putyin a krími híd elleni támadás elkövetőit

Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna terrorcselekményeket hajtott végre Oroszország ellen a hétvégén, illetve további terrortámadások feltételezett elkövetésével is megvádolta a kijevi vezetést - írta meg a Reuters.

Nyilvánvaló, hogy az ukrán titkosszolgálatok rendelték meg, szervezték és hajtották végre a terrortámadást, amelynek célja Oroszország kritikus polgári infrastruktúrájának megsemmisítése volt

- mondta Putyin a híd felrobbantásáról.

Ugyan az ukrán tisztviselők kifejezték az örömüket a robbanást követően, de Kijev nem vállalta a felelősséget a hétvégén, a Krím félszigetet Oroszországgal összekötő híd elleni bombamerényletért.

A kijevi rezsim tetteivel a legundorítóbb nemzetközi terrorista csoportokkal egy szintre helyezte magát. Egyszerűen lehetetlen az ilyen jellegű bűncselekményeket megtorlás nélkül hagyni

- mondta Putyin a Biztonsági Tanács ülésén tartott nyitóbeszédében.

Putyin azzal is megvádolta Ukrajnát, hogy a hétvégén további támadást kísérelt meg végrehajtani egy oroszországi atomerőmű és a Török Áramlat gázvezeték ellen is, illetve megismételte azt az állítását, hogy Ukrajna áll az Északi Áramlat gázvezetékek elleni támadás mögött is.

Címlapkép forrása: Sergey Bobylev/TASS/Reuters