Újraindulhat az ukrajnai háború miatt egy lesajnált fegyver gyártása, amely ukrán kezekben igazán pusztítóvá vált

Mivel az ukrajnai harctéren kiemelkedő teljesítményt mutattak az M777-es vontatott tarackok, több ország is érdeklődést kezdett mutatni a megvásárlásuk iránt. A BAE Systems, amely a világ egyik legnagyobb fegyvergyártó vállalata, épp most tervezte a fegyverek gyártásának leállítását. A kereslet megugrása miatt azonban fontolóra veszik az M777-es vontatott tarackok gyártásának újraindítását.

Mivel a fegyver tervezésében és gyártásában is érintett, az amerikai kormánynak is jóvá kell hagynia minden külföldi eladást. Ennek jegyében a BAE jelenleg is tárgyalásokat folytat a gyártás újraindításáról az amerikai hadsereggel.

Az M777-es gyártásának a lehetséges feltámasztása jól példázza, hogy az ukrajnai háború hogyan alakíthatja át a globális fegyveripart. Elemzők szerint egyes fegyverek, mint a HIMARS rakétarendszer, vagy az angol-svéd NLAW hordozható páncéltörő rakéta nagyon hatékonynak bizonyultak az orosz erők ellen, így valószínűleg új megrendelésekhez juthatnak majd a gyártóik. Eközben számos orosz fegyver kiemelkedően gyenge teljesítményt nyújtott a háborúban, így várhatóan tovább csökken majd irántuk a nemzetközi keresletet.

Az M777-es, amely már jó ideje rendszeresítve van számos országban, az ukrajnai háborúban nagyobb szerepet kapott, mint az afganisztáni vagy a második iraki háborúban.

Teljesítményét különösen az fokozta, hogy a hagyományos, nem irányított lövedékek helyett egyre gyakrabban használnak precíziós, GPS-irányítású Excalibur-lövedékeket hozzá.

Eddig a lövegekből legalább 170 darabot kapott Ukrajna az Egyesült Államoktól, Ausztráliától és Kanadától, így az M777-es lett nyugati szövetségesektől kapott egyik legnagyobb számban rendszeresített tüzérségi eszköz az ukrán hadseregben.

Bevetésre kész M777-es egy lengyel-amerikai hadgyakorlaton (Wikimedia Commons).

Ukrajna nyugati szövetségesei sokáig nem akarták átadni a GPS irányítású Excaibur-lövedékhez szükséges technológiát a tarackokhoz, mivel féltek, hogy ezáltal az orosz fél szempontjából átlépnének egy vörös vonalat. Azonban ahogy haladt előre a háború, augusztus végén már úgy tűnt, hogy rendszerbe tudták állítani az ukránok a speciális lőszereket és a hozzájuk szükséges irányítórendszereket is.

Az M777-es az ukrán csapatok számára könnyen kezelhetőnek és számos más, hasonló nyugati típusánál olcsóbbnak bizonyult. Ezen túlmenően megbízhatóságával és sokoldalúságával számos szakember és elemző figyelmét keltette fel a világon.

A BAE szerint, ha az M777-es potenciális vásárlóinak - köztük közép-európai országoknak - a megkeresései tényleges megrendelésekké válnak, az akár 500 új tarack gyártását is eredményezhetné.

A megkeresésekből nem mindig lesznek szerződések

- mondta Mark Signorelli, a BAE üzletfejlesztési alelnöke.

Az M777-es gyártósor nyereséges újraindításához a vállalatnak legalább 150 darabos megrendelésre van szüksége

- tette hozzá.

Az Egyesült Államok várhatóan nem fog több M777-est rendelni, mivel a hadsereg és a tengerészgyalogság már több mint 1000 darabot vásárolt a 2005-ben szolgálatba állított fegyverekből. Az M777-est elsősorban az Egyesült Királyságban gyártották, de gyakran az Egyesült Államokban szerelték össze. Az Indiának szóló megrendelések legyártásával a program jelenleg a végső szakaszában van.

Az M777-nek előnyei és hátrányai is vannak a konkurens fegyverekkel összehasonlítva. Az Ukrajnában szintén használt német Panzerhaubitze 2000 és a francia Caesar taracktól eltérően az M777-est például vontatni kell, emellett kisebb a tűzgyorsasága is, mint az említett európai fegyvereknek.

Ugyanakkor az ukrán erők körében az M777-es a nagy pontossága és könnyű kezelhetősége miatt kedvezőbb fogadtatásra talált az ukrán katonai hírszerzés egyik tisztje szerint.

Az M777-es szabványos nyugati lőszereket használ, így Ukrajna használatával kevésbé függ a kifogyóban lévő orosz gyártmányú lőszerkészleteitől. Ezen túlmenően irányított lövedékeket is képes kilőni, ami nem mondható el az ukrán hadsereg rendelkezésére álló szovjet gyártmányú tüzérségi eszközökről - mondta Mark Cancian, a CSIS nemzetközi biztonsági programjának vezető tanácsadója, aki korábban az amerikai tengerészgyalogság tüzérségi tisztje volt.

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Svédország új képességekkel ruházta fel a tarackot azáltal, hogy GPS-irányítású lövedékeket gyártott hozzá, amelyek sokkal pontosabbak, mint a nem irányított lőszerek.

A Raytheon Technologies és a BAE által kifejlesztett

155 mm-es Excalibur-lövedékek a Pentagon és a Raytheon adatai szerint még a maximális, mintegy 50 kilométeres hatótávolságuk mellett is képesek kevesebb mint 3 méteren belül eltalálni egy kijelölt célpontot.

A hagyományos tüzérségi lövedékek célzása a szél és más tényezők miatt a lőtávolsággal egyre pontatlanabbá válik. Még a modern, nem irányított, nyugati gyártmányú tüzérségi lövedékek is akár 150 méterrel arrébb érhetnek földet egy 25 kilométerre lévő célponttól.

Ez a fajta pontosság, amelyet korábban csak lézerirányítású lövedékekkel, vagy drága levegő-föld rakétákkal lehetett elérni, megváltoztatja a hadviselést. Az amerikai HIMARS és a M270 rakétasorozatvető rendszerek hasonló, GPS-irányítású rakétákat használnak, amelyek pusztító károkat okoztak már eddig is az orosz haderőknek.

Ukrán katonák az M777-es használata közben az oroszok elleni háborúban. (Arsen Fedosenko / Wikimedia Commons)

Míg az amerikai irányított rakétarendszerekben használt rakéták darabonként 150 000 dollárba (66 millió forint) kerülnek, addig az M777-esben használt szabványos lövedék 800 dollárba (350 000 forint) kerül, egy irányított Excalibur-lövedék ára pedig 68 000 dollár (30 millió forint) körül van

- mondta Cancian a védelmi minisztérium költségvetési dokumentumaira hivatkozva.

De miközben az Egyesült Államok és szövetségesei folyamatosan fegyverekkel látják el Ukrajnát, saját készleteiket is elkezdték kimeríteni. A háború miatt például az Egyesült Államok készletei a tarackokhoz használt lőszerekből kezdenek fogyni és úgy tűnik, a Pentagon csak lassan tölti fel őket.

A használaton kívüli gyártósorokat gyakran nem lehet egyik napról a másikra bekapcsolni, és az aktív termelés esetleges felfuttatása is időbe telik. Európában is már felmerült annak a problémája, hogy a védelmi ipar gyártósorait be kell indítani és folyamatos működésben kell tartani, mivel egyre inkább kimerülőben vannak itt is a készletek. Arról megoszlanak a vélemények, hogy a gyártósorok működtetésével, vagy azok nélkül egyáltalán a háború jelenlegi intenzitása mellett ki tudnak-e fogyni a nyugati fegyvertartalékok.

A BAE becslései szerint az M777-es teljes gyártásának az újraindítása 30-36 hónapot vesz igénybe, nem utolsósorban azért, mert a vállalatnak új titán-, és a fegyver könnyű alkatrészeinek gyártásához szükséges beszállítókra is szüksége van.

Címlapkép: Ukrán csapatok az M777-es használata közben. Forrás: Operational Command “West” / Wikimedia Commons